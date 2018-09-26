鹿児島の運送会社殺人、容疑で負傷の女逮捕へ

　鹿児島市の運送会社で男性従業員が殺害された事件で、現場で負傷していた女が事件への関与をほのめかしていることが２６日、捜査関係者への取材で分かった。鹿児島県警は回復を待って殺人容疑で逮捕する方針。

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