辺野古移設方針「何ら変わらない」と菅氏

　菅義偉官房長官は１日の記者会見で、沖縄県知事選で米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する候補が当選したことについて「早期に移設する政府方針は何ら変わらない」と述べた。

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