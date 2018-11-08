福岡県宮若市で民家から出火

　福岡県警直方署によると、８日午前１１時４５分ごろ、同県宮若市福丸の無職女性（７５）方木造平屋建ての家屋から出火した。現時点で負傷者はいないという。

＝2018/11/08 西日本新聞＝

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