日本映画名作１３作品上映 「三文役者」「事件」 ９月、福岡市総合図書館
福岡市早良区百道浜３丁目の市総合図書館「映像ホール・シネラ」は９月２～２３日、「日本映画名作選」と題して、図書館が収蔵する戦前から最近までの日本映画１３作品を上映する。幅広い時代の多彩な作品が楽しめる。
竹中直人さん主演の「三文役者」（新藤兼人監督、２０００年）は、俳優の故殿山泰司さんの半生を描いた。「裸足（はだし）のピクニック」（矢口史靖監督、１９９２年）は女子高生が不条理に巻き込まれるブラックコメディー。
このほか、２９歳で戦死した山中貞雄監督の遺作「人情紙風船」（３７年）、勝新太郎さん主演の「無法松の一生」（三隅研次監督、６５年）、大岡昇平さんの小説が原作の「事件」（野村芳太郎監督、７８年）、下町の印刷業者の家に外国人がやってくる「歓待」（深田晃司監督、１０年）もある。
期間中は午前１１時、午後２時から１作品を上映。休映日は、９月４、５、１１、１２、１９、２０日。観覧料は大人５００円、高校・大学生４００円、小中学生３００円。福岡市総合図書館＝０９２（８５２）０６００。
＝2017/08/19付 西日本新聞朝刊＝