Brooklynparlor博多 Present 岡本真夜★Premium“一人旅”弾き語りLIVE Tour ２０１８～２０１９
自身初となるピアノ弾き語りライブをブルックリンパーラー博多で開催！食事を楽しみながら「TOMORROW」「Alone」など数々の名曲をお楽しみください！
Brooklynparlor博多 Present
岡本真夜★Premium“一人旅”弾き語りLIVE Tour ２０１８～２０１９
＜日 時＞
２０１９年２月１１日（月・祝）
２０１９年２月１１日（月・祝）
１ｓｔステージ / 開場１６：００ 開演１７：００
２ｎｄステージ / 開場１９：３０ 開演２０：３０
＜会 場＞
Brooklynparlor博多
(岡市博多区下川端町3-1 博多リバレインモール1F)
＜料 金＞
テーブル指定席 ６，５００円（4名指定席/3名指定席/2名指定席）
スタンディング席 ５，０００円
※指定席は、1席あたりの料金になります。
※指定席は、別途1ドリンク＋1フードをご注文ください。
※スタンディングは、別途1ドリンクをご注文ください。
※消費税込
＜チケット発売＞
チケットぴあ ０５７０-０２-９９９９(Pコード １３７-０１０)
【主催】西日本新聞社
【制作】㈲ノイ
【協力】㈱ドリーミュージック
●西日本新聞イベントサービス TEL：092-711-5491（平日9:30～17:30）