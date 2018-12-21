Brooklynparlor博多　Present 岡本真夜★Premium“一人旅”弾き語りLIVE Tour ２０１８～２０１９

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自身初となるピアノ弾き語りライブをブルックリンパーラー博多で開催！食事を楽しみながら「TOMORROW」「Alone」など数々の名曲をお楽しみください！
 
 
Brooklynparlor博多　Present
岡本真夜★Premium“一人旅”弾き語りLIVE Tour ２０１８～２０１９
 
＜日　　時＞
２０１９年２月１１日（月・祝）
１ｓｔステージ / 開場１６：００　開演１７：００
２ｎｄステージ / 開場１９：３０　開演２０：３０
 
＜会　　場＞
Brooklynparlor博多
(岡市博多区下川端町3-1　博多リバレインモール1F)
 
＜料　　金＞
テーブル指定席　  ６，５００円（4名指定席/3名指定席/2名指定席）
スタンディング席　５，０００円
※指定席は、1席あたりの料金になります。
※指定席は、別途1ドリンク＋1フードをご注文ください。
※スタンディングは、別途1ドリンクをご注文ください。
※消費税込
 
＜チケット発売＞
チケットぴあ　０５７０-０２-９９９９(Pコード １３７-０１０)
 
【主催】西日本新聞社
【制作】㈲ノイ
【協力】㈱ドリーミュージック
 
●西日本新聞イベントサービス　TEL：092-711-5491（平日9:30～17:30）

 

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