生誕１２０年　イスラエル博物館所蔵 ミラクル　エッシャー展 The Miracle of M.C. Escher: Prints from The Israel Museum, Jerusalem

20 世紀を代表する版画家のひとり、マウリッツ・コルネリス・エッシャー。

実際にありそうで現実には存在し得ない風景や、ひとつの絵の中に重力が異なる世界が存在するなど「ありえない世界」を描く、エッシャーの唯一無二で“ミラクル”な作風は世界中の人々を魅了し続けています。生誕120 年を迎え「ミラクル エッシャー展」では、世界最大級のエッシャーコレクションを誇るイスラエル博物館の所蔵品より、代表的な“トロンプ・ルイユ（だまし絵）”の作品に加え、初期の作品や木版、直筆のドローイングなど選りすぐりの約150 点が紹介されます。

《日程》 2019/02/28(木) 〜 2019/03/30(土) 《時間》 10:00 〜 20:00 入場は19:30まで 《休館日》 水曜日 《会場》 福岡アジア美術館 福岡市博多区下川端町3-1 リバレインセンタービル7・8階 《料金》

一般１,５００円（１,３００円）・高大生１,０００円（８００円）・小中生５００円（３００円） ※（）内は前売、２０人以上の団体等。 ※身体障害者手帳等を提示の方（その介護者１名含む）は無料。 《主催》 イスラエル博物館 テレビ西日本 読売新聞社、 ラブエフエム国際放送 《URL》 http://www.escher.jp/ 《問い合わせ先》 テレビ西日本事業部 092-852-5520（平日午前10 時-午後6 時）

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