大分の早咲さん１３年ぶり優勝、最多５度目　第４０期久留米王位戦

九州、山口、沖縄９県のアマチュア将棋界ナンバーワンの座を争う第４０期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催、日本将棋連盟、福岡県久留米市、同市教育委員会、テレビ西日本後援）が１４日、福岡県久留米市の久留米シティプラザであり、大分県代表の早咲誠和さん（４３）＝大分市＝が優勝した。早咲さんは１３年ぶりの栄冠で、大会史上最多の通算５度目。

早咲さんは１回戦から順当に勝ち上がり、決勝戦で前年度王位の後藤弾さん（４０）＝福岡県筑紫野市＝と対戦。昨年と同じ顔合わせとなったが、早咲さんが難しい攻め合いを制し、雪辱を果たした。

大会は九州、山口、沖縄９県１２地区代表２２人と前年度王位の計２３人がトーナメントで戦った。審判長の豊川孝弘七段は「各地区代表のレベルが上がって、どの対局も紙一重の戦いで迫力があった」と振り返った。

勝敗結果は次の通り。

（前が勝者、敬称略）

【１回戦】福森亘（鹿児島）－八杉吉柾（福岡都市圏）▽森崎盛一朗（熊本）－北村公一（山口）▽嶋田裕介（沖縄）－堀田千（佐賀）▽岡部吉継（福岡都市圏）－浜野洋介（佐賀）▽早咲誠和（大分）－市平春樹（宮崎）▽西谷明雄（北九州）－松原誠（筑後）▽禰保拓也（沖縄）－商光義（鹿児島）

【２回戦】後藤弾（前年度王位）－李源台（北九州）▽山崎由太郎（大分）－福森▽森崎－石本優（長崎）▽嶋田－新田霧斗（宮崎）▽岡部－西谷正士（山口）▽早咲－山本進（筑豊・京築）▽西谷－木村拓哉（熊本）▽禰保－伊ケ崎博（長崎）

【準々決勝】後藤－山崎▽嶋田－森崎▽早咲－岡部▽西谷－禰保

【準決勝】後藤－嶋田▽早咲－西谷

【決勝】早咲－後藤

＝2017/05/15付 西日本新聞朝刊＝