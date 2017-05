井上実優、まだまだ発展途上　「Boogie Back」でデビュー

デビュー前に日本武道館のステージでその歌声を披露した福岡市出身のシンガー井上実優(19)。このほどシングル「Boogie Back」をリリースしCDデビューを果たした。本人も「発展途上」と認めるようにまだ粗削りな歌声だが、疾走感あふれるメロディーから大人の雰囲気を漂わす楽曲、歌い上げるバラードと、今後の進化を期待させる。

福岡市出身 憧れは福原美穂、アギレラ

小学校中学年ぐらいまでは音痴だった。ただ歌を聴くことは好きで、スピーカーに耳を近づけて聴くようにしていたところ、次第に「音が取れるようになった」。それでも人前で歌うことはなかった。

運命を変えたのは、可能性を感じた父親が娘に黙って応募した「唐津ジュニア音楽祭」。小学6年の冬、家族以外の前で初めて歌った福原美穂の「LOVE~winter song~」でグランプリに輝いた。

審査員で絢香や家入レオらを育てた西尾芳彦から、西尾が主宰する「音楽塾ヴォイス」を勧められ、中学入学から高校まで6年間レッスンを続けた。西尾と出会い、初めて音楽と正面から向き合うことになった。

作詞も学ぶようになったとはいえ、もともと自らの思いを込めた曲を作り歌うシンガー・ソングライターではない。それぞれの作品に描かれた主人公になりきって歌うのがスタイル。「私のままで歌うとどうしても同じ色になってしまう。強気な人にもなりたいし、弱気な人にもなりたい。私自身は一度置いといて、演じていきたい」と言う。

洋楽にも触れるようになり、父親の勧めで福原を聴いていたこともあり、しっくりきたのがブラックミュージック。歌声もどちらかというとR&B的な薫りもするが、まだ定まった色合いがあるわけではない。本人も「歌い上げるバラードが私の王道」とは言うものの、「かわいらしい曲とかすごくテンポの速い曲にも挑戦したい」と思いは広がる。

シングルのタイトル曲でもある「Boogie Back」は、自らも大ファンだというアニメ「ドラゴンボール超」のエンドテーマに採用された。最初は驚き、その現実が受け入れられなかったというが、上々のスタートだ。3曲目の「I will be your love」は昨年7月に武道館で歌った曲だ。力強くまっすぐな声が印象的だ。

歩みは始まったばかり。「まだ経験を積んでいないので、日本中を回ってあいさつしてライブをしていきたい」と言う。憧れのアーティストは福原や米国のシンガー・ソングライター、クリスティーナ・アギレラ。「あんな歌唱力に追い付きたい」と目を輝かせる。

4日には福岡市でインストアライブも開く。「故郷福岡のみなさんにはどうか末永くよろしくお願いします」。はにかむ笑顔が初々しい。

◆「Boogie Back」発売記念インストアイベント 4日午後3時、福岡市のタワーレコード福岡パルコ店イベントスペース。ミニライブ&CDジャケットサイン会。同店=092(722)4611。

=2017/05/02付 西日本新聞夕刊(娯楽面)=