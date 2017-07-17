■災害ごみ

【朝倉市】午前９時～正午と午後１～４時、環境センター南側ゲートボール場、入地中町リサイクルセンター、杷木体育センター駐車場で１７日も受け入れる。１９日以降の毎週水曜日はごみの整理のため受け入れを停止。

【東峰村】午前９時～午後５時、旧小石原小グラウンド、つづみの里第２駐車場、村民グラウンド横空き地で。１７日も受け入れる。

※両市村ともガラス類、金属、角材、竹などの分別を呼び掛けている。

■罹災証明書

【朝倉市】罹災（りさい）証明書発行の申請を市役所本庁、朝倉支所、杷木支所で午前８時半～午後７時に受け付ける（１７日も対応）。１８～２１日には、一部の避難所にも巡回して受け付ける。１８日午前８時半、サンライズ杷木▽１９日午前８時半、フレアス甘木と三奈木コミュニティセンター▽１９日午前１１時、ピーポート甘木▽２０日午前８時半、杷木中▽２１日午前８時半、久喜宮小。

【東峰村】宝珠山庁舎と小石原庁舎で午前８時半～午後５時に受け付ける（１７日も対応）。家屋調査は１５日に始め、１日に４０件程度実施している。

※両市村とも申請には、印鑑、被害状況が分かる写真、本人確認ができるもの（運転免許証など）があれば持参。

■住宅

【朝倉市】杷木小運動場に仮設住宅４０戸を建設予定。他の場所へも建設予定。

民間の賃貸住宅を借り上げる応急仮設住宅（みなし仮設）の相談窓口を、市役所本庁、らくゆう館（いずれも午前８時半～午後７時）、県庁（午前８時半～午後５時１５分）の３カ所に常設（１７日も対応）。県窓口＝０９２（６４３）３８７０。

【東峰村】旧宝珠山小運動場に建設予定の木造仮設住宅は１７戸。工期は１９日から約１カ月で、入居期間は最長２年。家賃、敷金は無料。光熱費は自己負担。

■金融機関

福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、ＪＡ筑前あさくらは１７日の午前９時～午後３時、被災地の一部支店窓口で臨時営業する。取り扱う内容は、普通預金からの出金（上限２０万円、ＪＡは１０万円）▽通帳などの紛失受け付け▽融資の相談。

＝2017/07/17付 西日本新聞朝刊＝