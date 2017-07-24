ペット受け入れ

県内２７の動物病院が１週間、無料で犬と猫を預かる。県獣医師会（平日午前８時半～午後５時１５分）＝０９２（７５１）４７４９▽筑紫野市のＮＰＯ法人セブンデイズは、生活が落ち着くまで犬３５匹を無料で預かる。猫も相談可。同法人（午前９時～午後７時）＝０９２（９１８）７７１２。

相談窓口

県弁護士会は２４日までの午前１０時～午後４時、災害に関する電話相談を無料で受ける。相談ダイヤル＝０９２（７５３）６３６４▽県社会保険労務士会は８月１０日までの正午～午後６時（土日は午前１０時～午後４時）、労働問題に関する無料相談を受ける。相談専用ダイヤル＝０９２（４１４）４８６４▽九州ブロック司法書士会協議会は午後４～７時、雇用や賃貸契約など法律に関する電話相談を無料で受ける。（０１２０）８６３１２３▽九州農政局は平日午前８時半～午後５時１５分、農林水産業に関する電話相談に応じる。県拠点地方参事官ホットライン＝０９２（２８１）８２６１▽九州管区行政評価局は平日午前８時半～午後５時４５分、生活支援に関する電話相談に応じる。行政相談専用ダイヤル＝０９２（４７３）１１００。

＝2017/07/24付 西日本新聞朝刊＝