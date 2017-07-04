「第２回北九州国際漫画大賞」開催
リリース発行企業：北九州市役所
昨年、世界20カ国・地域から670作品もの応募があった「第1回北九州国際漫画大賞」(４コマ漫画のコンテスト)。日本発の漫画文化が海外で広く普及し、漫画の注目度の高さ、可能性を改めて実感しました。第２回目となる今年は、未来の漫画家たちを応援する「ジュニア部門」の創設などますます内容を拡充し開催いたします。世界各地からたくさんの応募をお待ちしています。
●審査
（一次審査）主催者による一次審査を行います。
（最終審査）一次審査通課作品に対し審査員による審査を行います。
審査員：審査委員長 松本 零士（漫画家・北九州市漫画ミュージアム 名誉館長）
うえやま とち（漫画家）
萩岩 睦美（漫画家）
小松 悠真（講談社 モーニング編集部）
日本語チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d23820-20170727-2288.pdf
英語チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d23820-20170727-5160.pdf
※簡体字・繁体字・韓国語・タイ語の要綱については第２回北九州漫画大賞HP（https://kitakyushu-mangataisho.com/）よりダウンロードをお願いいたします。
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