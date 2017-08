東京・パリのクリエイターと熊本県阿蘇郡南小国町で林業を営むF O R E Q U E I N C がプロデュースするF I L の旗艦店がオープン

リリース発行企業:株式会社Foreque





F I L F U R N I T U R E



F I L F u r n i t u r e ( 家具・食器) 極限まで繊細なフレームにこだわったイージーチェア。カッパー色のフレームや、クッションに使用した北欧のファブリックは、小国杉の美しさをより一層引き立てます。また、素材の

杉は軽量で持ち運びも可能です。阿蘇の景観をモチーフとしたデザインのカルデラプレートやウォールデコレーションはシンプルでモダンな仕上がりといたしました。



F I L F R A G R A N C E



F I L F r a g r a n c e ( 小国杉エッセンシャルオイルを使ったプロダクト)店舗に隣接する工場「F I L F A C T O R Y 」で抽出する杉のエッセンシャルオイル。ポプリと アロマキャンドルの容器は銅製のため、手で触れて

いくと落ち着きある色へ馴染んでいきます。 バスタイムをリラックスタイムに変える『K I Y O R A』は爽やかで柑橘のような小国杉の香りを使用したエプソムソルトです。「 S U S A N O」は阿蘇の溶岩から生まれたポプリです。ポプリに使用する香りはパリのM i y a S h i n m a P A R F U M S のアトリエで小国杉をベースに調香されたF I L オリジナルのレシピ。新間美也氏が作る日本の世界観をイメージした香水は世界でも人気を集め、昨年からは日本での販売も開始され注目を集めています。



わたしたちの町、南小国とは



南小国町までは阿蘇・くまもと空港から車でミルクロードを走ること1 時間半。その道のりで観ることのできる山岳景色は圧倒的なスケールを誇り、訪れる人に感動を与えてくれます。 ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで二つ星を獲得した黒川温泉をはじめとする泉質様々な温泉郷に、日本の名水百選にも選ばれた立岩水源、「千年の草原」を見渡す押し戸石の丘からの絶景、素材が自慢の郷土料理にフレンドリー な地域の人々。都会的なものは驚くほど少ないですが、自然と向き合い四季折々の原風景とともに生きる暮らしはまさに「F u l fi l l i n g l i f e =満ち溢れる人生」そのものです。地元の素材や文化を通し地域活性化を測ろうとする動きも盛んで、町としても挑戦する人を応援しています。都心の若手クリエイターとの交流も活発で2015 年に発表された映像プロジェクト「KUROKAWA WONDER LAND」 は海外でもアワード9 つ受賞するなど国内外を問わず、高評価を得ました。また、2016 年に行われたミラノ万博にて、日本館にて世界農業遺産・阿蘇を代表するプロダクトとしてForeque が小国杉の食器やエッセンシャルオイルを展示・紹介を行ったほか、国選択無形民族文化財である吉原岩戸神楽保存会が神楽を奉納いたしました。

F I L S T O R E



店名: F I L S T O R E

オープン日:2 0 1 7 年8 月1 日

通常営業時間: 1 1 : 0 0 ~ 1 9 : 3 0

住所: 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺満願寺丸田3 0

建物床面積: 約 6 0 坪

取扱商品: インテリア・小物・アロマ製品

ルームフレグランス・キャンドル、バスソルト等

URL:h t t p : / / fi l l i n g l i f e . c o /



F I L L A B



fillab ( ものづくりのためのメイカースペース) ものづくりを楽しむ人のメイカースペース「fi l l a b 」が併設。定期的に行われるイベントやワークショップに参加することも可能です。



