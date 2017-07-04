訪日外国人旅行者向け運賃をリニューアル！新運賃「Solaseed Air ENJOY JAPAN fare」を設定

リリース発行企業：株式会社ソラシドエア

株式会社ソラシドエア（本社:宮崎県宮崎市 代表取締役社長:高橋 宏輔）は、2017 年 8 月 29 日（火）から訪日外国人旅行者向け新運賃「Solaseed Air ENJOY JAPAN fare」を販売します。

これまでの訪日外国人旅行者向け運賃「VISIT JAPAN」は搭乗日当日出発空港において空席のある 場合にのみご購入が可能でした。新運賃は 2017 年 10 月 29 日(日)以降ご搭乗分からご利用いただけ、搭乗日の 2 ヶ月前同日から当日まで予約・購入可能な運賃です。

さらに運賃水準を 8,900 円～（沖縄 (那覇)-石垣線は 7,000 円～）とし、よりお求めやすくしました。







なお、バーゲンシリーズ他一部運賃につきまして 2017 年 10 月 29 日（日）ご搭乗分は 2017 年 8 月 29 日(火)9：30 から、2017 年 10 月 30 日(月)～2018 年 3 月 24 日（土）ご搭乗分を同日 14：00 から販売開始します。 ぜひ、この機会にビジネスや旅行、帰省等にソラシドエアのお得な運賃をご利用ください。



記



1. 新運賃概要

[ 運賃名 ] ： Solaseed Air ENJOY JAPAN fare （訪日外国人旅行者向け運賃）

[ 設定期間 ] ： 2017 年 10 月 29 日（日）～2018 年 3 月 24 日（土）ご搭乗分

[ 設定路線 ] ： ソラシドエア 全路線

[ 運賃額 ] ：





[取消手数料] ： ご購入後～予約便出発時刻までは運賃の 50%相当額 出発後は運賃の100%相当額

[払戻手数料] ： 1 名 1 区間 430 円



[ 発売日 ] ： ご搭乗 2 ヶ月前同日 9：30～ ※2017 年 8 月 29 日（火）9：30～発売開始

※ 日本以外のパスポートを所持している外国籍の方で、日本着および日本発の国際航空券を

所持していて、その航空券にて日本に滞在する期間中の便でのみ購入可能です。

※ 予約・購入開始日は変更となる場合がございます。

※ 座席制限がございます。お日にち・便によっては設定のない場合もございます。



ご注意

※ 予約・購入はソラシドエア ホームページ、ソラシドエア 予約・案内センター、空港でのみ承ります。



その他

※ 東京(羽田)および名古屋(中部)発着路線は「旅客施設使用料」を航空運賃とともに空港ビル会社に代わって

申し受けます。

1 名 1 区間：東京(羽田) 大人 290 円（小児 140 円） 名古屋(中部)大人 310 円(小児 150 円)

※「VISIT JAPAN」運賃は、2017 年 10 月 28 日(土)ご購入分をもって終了いたします。



ソラシドエア ホームページ : www.solaseedair.jp

ソラシドエア 予約・案内センター： 0570-037-283 (年中無休 6：30～22：00）



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