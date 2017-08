レベルファイブ×SCRAP　リアルナゾトキ企画『レイトン ミステリージャーニー 世界ナゾトキ大冒険』企画開始から1ヶ月で世界167ヶ国38万人が参加！

リリース発行企業:株式会社レベルファイブ

株式会社レベルファイブ(本社:福岡市中央区、代表取締役社長/CEO:日野晃博)はアドベンチャーゲーム「レイトン」シリーズの正式続編『レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀』(対応機種:iOS/Android/ニンテンドー3DSTMシリーズ)を7月20日(木)に発売いたしました。その発売にあたり、全世界をまきこんだリアルナゾトキプロモーション企画「レイトン ミステリージャーニー 世界ナゾトキ大冒険」を6月20日(火)からスタートし、38万人[8月9日(水)時点]が参加しています。これまでに実施したナゾと今後展開されるナゾの一部をお知らせいたします。

7月20日(木)「3色帽子のナゾ」 in完成披露会

7月20日(木)~23日(日)「トビラのナゾ」 inロンドン



全問正答者数約8%の難問企画進行中!世界167ヶ国、38万人が参加中!

「レイトン ミステリージャーニー 世界ナゾトキ大冒険」は、2017年6月20日(火)から2017年9月21日(木)の約3ヶ月間に亘り、日本をはじめとしてアメリカ・イギリス・韓国・オーストラリアなど、世界10ヶ国のあらゆる場所やインターネットに全50問のナゾが次々と出現する全世界を巻き込んだプロモーション企画です。2017年8月9日(水)時点では167ヶ国38万人の方が参加しています。



ピコ太郎のオリジナルソングからスタート!アメリカやイギリスなど世界各国でナゾが出現!

「レイトン ミステリージャーニー 世界ナゾトキ大冒険」はピコ太郎のオリジナルソングからスタートし、アメリカのサンフランシスコ、フランスのエッフェル塔、イギリスのロンドンなど世界各地でこれまでに27問のナゾを展開してきました。



6月20日(火)「変えられた歌詞のナゾ」 in YouTube

URL : https://www.youtube.com/watch?v=tFd2agQF4LU

1問目をピコ太郎さんが「PPAP Puzzle(ナゾ)Ver.」と題して、YouTubeの中で出題。いつものPPAPと思いきや、シルクハットをかぶったピコ太郎さんが登場し、実は歌詞そのものがナゾの出題文になっています。



6月23日(金)~30日(金)「咥えられたナゾ」 in渋谷

渋谷109前のスペースに突如、シンボルとなるシルクハットを咥えた巨大なシャーロと英国紳士が出現!英国紳士の持つ情報を手掛かりにナゾを解きます。世界中の人が同じ言語でリアルタイムにチャットでき、ナゾに関する情報を交換できる「TRANSLAYTON(トランスレイトン)」というシステムを活用して、世界中の人々がナゾに挑戦しました。



7月20日(木)~23日(日)「トビラのナゾ」 inロンドン

ロンドン中心部の大型駅・ウォータールー駅に、 突如、巨大なナゾの扉が出現!アルファベットが散りばめられた約700個のシルクハットが溢れ出す異様な光景は、通行人の注目の的になり、多くの方がナゾトキに参加しました。



6月30日(金)「橋のナゾ」inサンフランシスコ



7月7日(金)「闘牛のナゾ」inマドリード



7月10日(月)~16日(日)「ピッツァのナゾ」inミラノ



7月24日(月)~30日(日)「汚されたナゾ」inJR山手線内



今後もナゾが続々登場!西野カナさんからもナゾ出現!?

本プロモーション企画は9月21日(木)まで続き、これからも世界各国でナゾが続々登場い

たします。ミュンヘンやバルセロナ、さらに8月11日(金)からは、本編テーマ曲を歌ってい

る西野カナさんからSNSを通じたナゾも出現します。



8月11日「マカロンのナゾ」in西野カナさん公式Twitter

西野カナさんのTwitterをみて解けるナゾです。マカロンを持った西野カナさんの写真とつぶやきからナゾにチャレンジ。



レイトン ミステリージャーニー 世界ナゾトキ大冒険とは

『レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀』発売記念プロモーション

● 実施期間:6月20日(火) ~ 9月21日(木)

●特設サイトURL:http://www.layton.jp/mystery-journey/laytonworld/

● 参加方法:インターネットに接続された端末で特設サイトへアクセスしてください



『レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀』概要

主人公がレイトン教授の娘である「カトリー」にバトンタッチ!今までの壮大なナゾを解いていくというスタイルから、ロンドンで起こる小さな怪事件のナゾを次々に解いていく「ハイスピードなコミカルナゾトキストーリー」という新しいコンセプトで、より日常的で身近な感じの全く新しい「レイトン」シリーズに!

▲iOS/Android

▲ニンテンドー3DSシリーズ













商品概要

● タイトル:レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀

● ジャンル:ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー

● スタッフ:ナゾ開発:岩波 邦明

プロデューサー/企画/シナリオ:日野 晃博

キャラクターデザイン:長野 拓造

音楽:西浦 智仁

● 対応機種:iOS/Android/ニンテンドー3DSシリーズ

● i O S/A n d ro i d 対応環境:iOS 9.0以上、Android 4.3以上

● C E R O :B(12才以上対象)

● 企画・製作:株式会社レベルファイブ

● アニメーション制作:株式会社A-1 Pictures

● 開発:株式会社ハ・ン・ド/株式会社レベルファイブ

●ニンテンドー3DSシリーズ発売日/価格:2017年7月20日(木)/4,800円(税込)

●iOS/Android配信日/価格:好評配信中/1,900円+アイテム課金

※アイテム課金なしでエンディングまで遊べます

●ニンテンドー3DSシリーズ権利表記:(C)2017 LEVEL-5 Inc.

● i O S/A n d ro i d 権利表記:(C)LEVEL-5 Inc.

●オフィシャルサイトU R L:http://www.layton.jp/mystery-journey/

●A p p Sto reダウンロードページ:https://itunes.apple.com/jp/app/id1242757451

●Google Playダウンロードページ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Level5.LaytonMJ

iOSの方はApp Storeのダウンロードページへ遷移

Androidの方はGoogle Playのダウンロードページへ遷移



ニンテンドー3DS版パッケージ

iOS/Android版アイコン



