リリース発行企業：チーター株式会社

チーター株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：西原浩司、以下「当社」）は、2017年8月10日(木)より、スマートフォンアプリにて高速自動レイアウト機能を兼ね備えたフォトブックサービス"sarah [ サラ ] の"Android版アプリをリリースいたしました。2017年7月リリースのiOS版アプリに続くリリースとなります。

"sarah [ サラ ]"は、スマートフォンアプリを使って初めてでも簡単に高品質なフォトブック・フォトアルバムを作成・注文できるサービスです。



マットで風合いのある仕上がりに本を守る専用ジャケット付き、プチプラなのに最短当日のスピード発送で、家族や子供の写真整理やプレゼント、旅行の思い出にオススメです。

2017年7月にサービスを開始して以来、大変ご好評を頂いております。



"sarah [ サラ ]" では、従来のサービスでは難しかった、ページ毎に複数の写真を最適配置する高速自動レイアウト機能を搭載し、写真のレイアウト編集にかかる時間を劇的に短縮、編集時間はサクッと３分[1]で完了します。



最新のオンデマンド印刷機、後加工機等を導入し、印刷品質、精度はもちろん、使用する洋紙にもこだわり高品質な仕上がりを実現。

コストを抑える為に独自のオペレーションを構築することで高品質ながら低価格のサービスを提供しています。



現在、"sarah [ サラ ]"フォトブックのリリースを記念して、全てのお客様を対象とした「全品100円割引キャンペーン」を実施中です。





更に、アプリ内の友達招待特典と合わせると1冊100円(税抜)から[2]ご注文いただけます！

また、季節を感じる期間限定のジャケットデザインも公開中です。



[1]写真を選択後からレイアウトを確認するまでの時間

[2] 送料、決済手数料等は別途発生します



【全品100円割引キャンペーン概要】

■期間：7月1日(土) ～ 8月31日(木)

■内容：通常価格から全品100円割引でご提供

■キャンペーン割引後価格

▼スクエアサイズ(140×140mm)

24ページ/150円（税抜）

48ページ/350円（税抜）

96ページ/550円（税抜）

▼A5サイズ(148×210mm)

24ページ/250円（税抜）

48ページ/450円（税抜）

96ページ/650円（税抜）





【"sarah [ サラ ]"フォトブックサービス概要】

■サイト：https://sarah-book.jp

■対応デバイス：iOSデバイス、Androidデバイス

■対応バージョン：iOS9以上、Android4.4以上

■フォトブックサイズ：スクエアサイズ、A5サイズ

■フォトブック価格：通常価格は以下の通り

▼スクエアサイズ(140×140mm)

24ページ/250円（税抜）

48ページ/450円（税抜）

96ページ/650円（税抜）

▼A5サイズ(148×210mm)

24ページ/350円（税抜）

48ページ/550円（税抜）

96ページ/750円（税抜）

■写真掲載可能枚数

24ページ：23～89枚

48ページ：47～185枚

96ページ：95～377枚

■送料：ゆうメール90円（税抜）・ゆうパケット200円（税抜）・ゆうパック500円（税抜）

■納期：注文から1日～3日以内に出荷

■決済方法：クレジットカード・コンビニ後払い・代金引換

※コンビニ後払い、代金引換は手数料が発生します



【チーター株式会社 会社概要】

本社：〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-22-7

代表者：代表取締役 西原 浩司

設立：2017年1月5日

資本金：5,100万円

事業内容：フォトブック・年賀状サービスの受注・生産事業・受託生産事業

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