待望の第１弾アーティスト発表！Hanniball Halloween Music Festival～2017AFROJACKをはじめ豪華DJが夢の共演！～

ハウステンボスは2017年10月14日(土)、日本初のテーマパークで行うハロウィーンと野外ミュージックフェスを融合させたイベント「Hanniball Halloween Music Festival 2017」を開催いたします。

海外、そして国内でトップクラスの人気DJがハウステンボスへ集結。待望の第一弾のアーティストリリースとして、今回AFROJACK他、全6組のアーティストを発表いたします。本イベントは、ミュージックフェスティバルの要素にアーティストの仮装など、ハロウィーンを融合させた野外イベントです。

当日はハウステンボス場内もハロウィーン一色。もちろんお客様の仮装も大歓迎です。今年のテーマは「ネコ」!ということで7mの巨大ネコ登場のパレードなど、ネコにまつわるイベントが盛りだくさんです。この秋は音楽&ハロウィーンで盛り上げるハウステンボスへ、ぜひお越しください。



▼第1弾アーティスト発表!AFROJACKをはじめとする豪華DJの共演に注目!▼

AFROJACK



いち早くEDMの曲制作にとりかかり、EDMブームの

火付け役となって ムーヴメントを牽引し、現在でもその勢いは

とどまることを知らず、第一線で活躍している

世界トップDJ・プロデューサーの一人



Taboo of The Black Eyed Peas



アメリカ出身のDJ/ラッパー/シンガー。

人気ヒップホップグループ、The Black Eyed Peasのメンバー。

ソロ活動も精力的に行っており、ソロシングルの“Zumbao”や

Ryan Keyとコラボした“Gotta Get It Now”, Juanesの“La Paga”リミックスなど

リリースし、全世界で活躍するプロデューサーでもある。



DJ MOUSS & AMERICAN BORDERLINE (by DjK Paris)



▼DJ MOUSS⇒97年DMC世界チャンピオンを獲得後ヨーロッパ有名ラジオ局 NRJのDJを 務めながら、世界42ヶ国のナイトクラブやフェスに出演した

実績を持つ実力派 DJ・プロデューサーの一人です。





▼AMERICAN BORDERLINE (by DJ K Paris)

現在はパリとヨーロッパを中心に活動し、ナイトクラブから絶大な人気を誇るパフォー マンス集団。パーティーシーンをジャックする彼らの出演に期待。



BIG BOY(Voice of LA 92.3 The Real)



ロサンゼルスっ子はBig Boyの声で目覚めると言われるほどの西海岸ナンバーワンのラジオパーソナリティ。数々の大型フェスやコンサートではホストを務め、会場を盛り上げます。



DJ KAYO(山本華世)

九州ローカルタレントの代表的存在、 博多のゴッドねえちゃん山本華世のDJセット

福岡県出身で同地を拠点に活動するローカルタレント、テレビ司会者、 コメンテーター。愛称は華世姐、ターミ姉ちゃん。「カヨ・システム」の代表と、ニコニコ生放送公式チャンネル「KAYO channel」の主宰を務める。



CYBER JAPAN DANCERS



日本を代表するゴーゴーダンサーチーム「CYBER JAPAN DANCERS」 House Musicプロデューサーでもある MITOMI TOKOTO が結成、25名近くのダンサーを擁するチーム。プロのダンサーから、モデル、ポールダンサー等、様々な顔を持つルックスにも秀でた

メンバーが集まり、日本全国のみならず、海外でのその活躍の場を広げる。

▼前売りチケット発売中!第2弾アーティストも近日発表予定!▼

■開催概要

○日時:2017年10月14日(土) 10時~21時

○会場:ハウステンボス・ロッテルダム会場

○WEB:【公式】 http://www.hanniball.jp【ハウステンボス】http://www.huistenbosch.co.jp

○料金:イベント単独券 9,000円から / ハウステンボス入場券付きセット券 12,500円から





