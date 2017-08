モ～レツ！佐賀牛牛サンドにブラックモンブラン明治維新Ver.も登場！九州の一大野外音楽イベント「Sunset Live 2017」で県産品PR！

リリース発行企業:佐賀県

さが県産品流通デザイン公社は、2017年9月2日(土)・9月3日(日)に福岡県糸島市で開催される野外音楽イベント「25th Sunset Live 2017 -Love & Unity-」において、佐賀県ブースを出店し、近隣大消費地である福岡県の消費者を対象とした佐賀県産品のPRを行います。







佐賀県のブース「The SAGA Continues...」では、この日のために開発した新メニューが盛りだくさん。フードでは、全国屈指のブランド牛「佐賀牛」をふんだんに盛り付けた贅沢な「モ~レツ!佐賀牛牛サンド」、九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」の明治維新150年記念パッケージ。ドリンクでは、粕取り焼酎を佐賀県原産の幻の柑橘類「ゲンコウ」の果汁で割った「ゲンコウサワー」や、日本酒消費量九州1位の佐賀県が誇る日本酒をロックで提供。



また、パフォーマンスとしては、KEN THE 390・KOHEI JAPAN・DEJI・K DUB SHINEら4名のラッパーと制作したコラボレーション楽曲「The SAGA Continues...」をSunset Liveのパフォーマンスステージで披露後に、ラッパー数名が自らブースでPRするほか、佐賀の特産品で作ったシロップを使い、「筋肉は笑顔を生む!」をテーマに活動しているPEAK SMILEが「筋肉かき氷」を提供します。







さが県産品流通デザイン公社はこの佐賀県ブースにおいて、佐賀牛サンドや佐賀の日本酒をはじめとした下記品目を販売し佐賀県産品の良さを伝え、認知度及びブランド力の向上を図ります。



Sunset Live 佐賀県ブース概要

◆ブース名:The SAGA Continues...(ザ・サガ・コンティニューズ…)



◆販売メニュー:

(1)モ~レツ!佐賀牛牛(ぎゅうぎゅう)サンド



全国屈指のブランド牛である「佐賀牛」をふんだんに盛り付けた贅沢サンド。パンは、鳥栖の名店「パナセ」のオーナーが今回のイベントのために特別に焼き上げた絶品。(販売予定価格:3,000円)

→当日SNSにハッシュタグ「#佐賀さいこう」と画像をアップすると販売価格が1,000円になる企画をご用意しています。)





(2)ブラックモンブラン(明治維新ver.)



言わずと知れた九州を代表する佐賀のソウルフード「ブラックモンブラン」。来年、明治維新150周年を迎える機会にブラックモンブラン(明治維新ver.)を初お披露目!(販売予定価格:200円)

(3)ゲンコウサワー



宗政酒造の日本酒酒粕で作った粕取り焼酎を幻の香酸柑橘「ゲンコウ(※)」の果汁と炭酸水で割った佐賀県ローカルサワー。(販売予定価格:500円)

※げんこう:佐賀の玄界灘に浮かぶ馬渡島(唐津市)に自生していた香酸柑橘を復活させた幻の果実。

(4)佐賀酒(ロック)



肥沃な大地・佐賀平野を有する佐賀県は日本有数の米どころで、古くから日本酒を造る酒蔵が多く九州においても佐賀は日本酒県と言われているほど酒造りが盛んな土地。野外イベントに合わせ自慢の酒をロックで販売。(販売予定価格:500円)

◆パフォーマンス:

(1)出演アーティストとのコラボ企画



http://www.youtube.com/watch?v=Exn9Ypze-TY



佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ!」の一環として、KEN THE 390・KOHEI JAPAN・DEJI・K DUB SHINEら4名のラッパーと制作したコラボレーション楽曲「The SAGA Continues...」が、Sunset Live 2017における2日(土)のステージで披露されます。ステージ出演後、この4名のラッパーのうち数名が、佐賀県ブースで県産品PRを行います。

(2)筋肉かき氷



佐賀県産のフルーツ等で作ったシロップを使い「筋肉は笑顔を生む!」をテーマに活動しているPEAK SMILEが「筋肉かき氷」を販売。(販売予定価格:500円)



「25th Sunset Live 2017 -Love & Unity-」





■開催概要

日程:2017年9月2日(土)・9月3日(日)

時間:開場 11:00/開演 11:30 /終演 20:00予定

会場:芥屋海水浴場・キャンプ場 特設ステージ

(福岡県糸島市志摩芥屋2589 )

主催:株式会社ALOHA PLAN

※詳細は下記HPをご確認ください。

http://www.sunsetlive-info.com/



■Sunset Live

1990年、Sunset Live主催者である林憲治氏が、福岡県福岡市の糸島半島 二見ヶ浦海岸 で「Beach Café Sunset」を開業。音楽を通して、“糸島の自然の素晴らしさに目を向けてもらい、次世代へ受け継いでいきたい”という想いで1993年に「Sunset Live」を開催。当初、500人程だった来場者は3日間で延べ15,000人以上の動員を誇り、現在では九州の夏を締めくくる一大イベントとなっている。



2002年より、会場を芥屋海水浴場キャンプ場に場所を移転。今年で25回目の開催を迎える。“手作りであること”にこだわり音楽だけでなく、より幅広い年代の方に楽しんで頂ける、ホスピタリティー溢れるイベントを目指して初年度から今も変わらず、地元関係者、ボランティア、多くの協力者のもと、開催に至るまでの運営を行っている。



公益財団法人佐賀県地域産業支援センター さが県産品流通デザイン公社

「さが県産品流通デザイン公社」は、 マーケットインの視点で佐賀県産品を磨き上げ、付加価値を高めながらその良さを消費者に伝え、“稼げる”流通環境をつくり出すことを目的として、今年、2017年4月1日に新たに設立された組織です。当公社では、流通に関して豊富な経験や高度なノウハウを有する方を「プロジェクトコンダクター」として採用し、このコンダクターを中心にした「プロジェクトチーム型」の組織運営を行うとともに、県内の生産者や事業者の皆様をはじめ、県や関係団体の皆様と連携を図りながら、県産品の更なる販路拡大や海外市場の開拓などにつながる支援を行います。



さが県産品流通デザイン公社公式サイト https://www.saga-ppc.jp/main/



サガプライズ!(佐賀県 政策部 広報広聴課)

2015年7月にスタートした、情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ!」は、企業・ブランドとのコラボレーションによる情報発信で、佐賀県の魅力を全国に届けていきます。また、そこで得た知見や成功事例等を県内にフィードバックすることで、地域活性に繋げていくことを目的としています。今までに人気テレビアニメ「おそ松さん」や任天堂の人気ゲーム「スプラトゥーン」とのコラボなどを実施しています。



サガプライズ!公式サイト http://sagaprise.jp/



「The SAGA Continues...」

本楽曲は、KEN THE 390・KOHEI JAPAN・DEJI・K DUB SHINEとコラボレーションし、幕末維新期における佐賀藩の功績を歌った歴史ラップです。



明治維新において活躍した「薩長土肥」の「肥」とは肥前(佐賀藩)を表しており、2018年に明治維新から150年という節目を迎えるにあたり、当時の佐賀藩の功績を全国に発信することを目的として制作いたしました。本楽曲を担当するのは、佐賀県出身のDEJIをはじめとする佐賀藩に縁のある「歴史好き」実力派ラッパーです。歌詞(リリック)は、佐賀藩を牽引した第10代藩主 鍋島直正(号:閑叟<かんそう>)の類まれなるリーダーシップや、世界を見ていた広い視野をテーマに、各ラッパーが書き上げています。



なお、「The SAGA Continues...」は、特設サイトにて無料でダウンロードいただけます。



・「The SAGA Continues...」特設サイト:https://sagaprise.jp/thesagacontinues/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ