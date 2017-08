日本語入力＆きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」に、フォントワークスフォントを3種類追加

リリース発行企業:フォントワークス株式会社

フォントワークス株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長CEO:原田 愛、以下「フォントワークス」)と、バイドゥ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 Charles Zhang、以下「バイドゥ」)は、バイドゥより提供開始予定の、日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」における「写真きせかえ」のフォントきせかえ部分で連携します。 フォントワークスは、「くろかね EB」「スランプ DB」「ロウディ EB」を、「Simeji」の写真きせかえ設定機能の文字フォントとして提供します。 「Simeji」は、本日(8/24)より、Android版(ver11.5)でご利用いただけるほか、iOS版は9月に提供開始する予定です。是非、同アプリでフォントワークスフォントのきせかえを実装ください。

きせかえイメージ



きせかえ設定後のイメージ



提供フォントについて

フォントワークスの人気書体「くろかね EB」「スランプ DB」「ロウディ EB」の3書体を提供しています。



Simejiきせかえキーボードフォント設定方法

1)キーボード上のTシャツの形をした「きせかえ」マークをタップし、「写真きせかえ」にある「+」マークをタップします。きせかえキーボードに設定したい写真を端末のライブラリーから選択します。

(※背景部分にはご自身で用意した写真やイラストなどを適用し、お楽しみください)



2)トリミングを設定後に表示されるカスタマイズ画面にてフォントを選ぶことができます。

日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について



Simeji(シメジ) -日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ」は、Google Play™で最初に公開されたサードパーティー日本語キーボードです。現在はGoogle Play™にて、累計約1,625万以上のダウンロード数を誇る日本語入力アプリとなっています。さらに、2014年9月に はiOS版を提供開始、2017年8月時点で1,175万ダウンロードを達成、両OS併せて2,800万ダウンロードを達成しました。また今年、App Store「Best of 2016 今年のベスト」ランキング:無料カテゴリにランクインしました。



フリック入力や顔文字入力、アスキーアート入力のようなユニークな入力キーボードに加え、中国百度のAI技術を活用した音声入力にも対応し、ユニークできめ細やかな文字入力体験を提供しています。またメールやSNSのコミュニケーションが豊かになる絵文字や顔文字を多数、App内に搭載しています。更にクラウド超変換を使用する事で、端末メモリ使用量をおさえたまま豊富な顔文字変換を表示する事や、入力した瞬間におもしろ変換を表示する事が可能です。またキーボードのデザインを自由に変更できる洗練されたデザインのスキン機能により、カスタマイズすることができ、スマホやタブレット端末を使う楽しみがいっそう高まります。



2015年3月には初の有料アプリとなる「Simeji Pro」もiOS向けに提供開始しました。





Simejiオフィシャルサイト:https://simeji.me/

Simeji公式Facebook:http://www.facebook.com/Simeji.me

Simeji公式Twitter:https://twitter.com/Simeji_pr





Android版

URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji

※初回起動時に利用規約の画面が表示されます。内容を確認後、同意いただけるのであれば「同意する」をタップ。





iOS版

URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8

Simeji Pro【iPhone版のみ、1,080円(税込)】

URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id959791915?mt=8





※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play、Google Playロゴは、Google Inc. の商標です。

今後について

フォントワークスとバイドゥは、今後も、ユーザーに楽しんでいただけるフォントを追加提供するほか、エンターテイメント性の高い新機能も検討してまいります。



