エアガンの面白さを“最大限に引き出したゲーム”でココでしかできない体験を、ご提供いたしますNeo Shooting Bar MAX BULLET 9月1日(金)17時 新オープン !

株式会社 エースプロ(本社:福岡市博多区博多駅東、代表取締役社長:宮﨑公章)は、 六本木に新感覚スタイルのシューティグバー「Neo Shooting Bar MAX BULLET (ネオ シューティングバー マックスバレット) 」を9月1日(金)17時にオープンいたします。



実際にBB弾を発射し液晶ゲームを楽しむという新感覚スタイルのスポットが六本木に新しくオープンします。ラグジュアリーな空間でシューティングゲームができるという贅沢な未知の体験をすることが出来ます。

ゲームの種類、エアガンの種類も複数ご用意しており、グループでワイワイ楽しめることはもちろん、個人でもシューティングの腕を上げたい方、いつもと違ったデートをしたいカップル、日頃のストレスを解消したい方など幅広く楽しんでいただけます。

また、美味しいカクテルやフードのメニューも取り揃えており、シューティングはもちろんのこと、お料理やお酒も堪能することができます。

エアガンの面白さを“最大限に引き出したゲーム”で当店でしかできない新しい体験と是非お楽しみください!





◆ゲームの種類

多数のゲームをご用意しております。シューティング×ゲームという新感覚をぜひ体験してください!



「FLASH」



狙う的を瞬時に決めて撃ち抜く、動体視力と判断力、素早い射撃が同時に試される早撃ちゲーム。やりこむ程に深みの増すゲーム性で、1人でも対決でも楽しめる。



「COUNT UP (DARTS GAME)」



ダーツのカウントアップと同じルールのスタンダードゲーム。正確に的を撃ち抜く技術が試されるゲーム性で、1人でも対決でも楽しめる。





「 ShootingBurst」



1~2人対戦専用。戦略要素を持ったシューティングゲーム。ターゲットを撃ち抜く技術と知略が勝負の鍵を握るゲーム性で、白熱の対決が楽しめる。



「SPEED-one on one- 」



複数のパネルの中から、点灯したパネルをいかに早く打ち抜くかを競うゲーム。ターゲットを素早く打ち抜く俊敏性が求められるゲーム性で、白熱の対戦が楽しめる。



「Hanabi Voltage」



2人専用。制限時間内までそれぞれの色の花火玉を撃ち合う同時対戦ゲーム。

それぞれの色の花火玉を打つ高い技術と判断力が試されるゲーム性で、白熱の対戦が楽しめる。





「PA-RI-N」





制限時間内でいかにアイテムを壊したかで、スコアが決まるストレス発散ゲーム。壊したアイテムの被害総額がスコアとなるゲーム性で、日常では味わえない爽快感が楽しめる。



◆使用銃一覧

3種類の銃からゲームに最適な銃が選択可能!詳しいスタッフよりゲームを最高に楽しめる銃についてアドバイスさせていただきます。お気軽にお尋ねください。

「HAND GUN」



片手で持てるほどの小型で軽いため、

射撃スピードを重視するゲームにおすすめ。







「MACHINE GUN」





フルオートでの連射に適した銃。

段数を重視するゲームにおすすめ。



「RIFLE」





スコープを標準装備しているので、

精度の高い射撃が可能。動力が手動のため

連射速度は低くなる。





◆料金システム

チャージ料金(1時間1名様あたり)

4名様以上 ¥4,800

3名様の場合 ¥5,800

2名様の場合 ¥7,800

1名様の場合 ¥9,800

※飲食費、ゲーム料金は別途費用が掛かります。



◆Neo Shooting Bar MAX BULLET について

【概要】

■店舗名: Neo Shooting Bar MAX BULLET

■時間: 16:00~25:00(平日)

11:00~25:00(土日)

■定休日: 年中無休

■住所: 東京都港区六本木六丁目1番3号六門ビル6階

■交通: 東京メトロ日比谷線

都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3番出口から徒歩30秒

■URL: http://www.max-bullet.com/







