コロコロコミック×ホークスコラボグッズ登場！

福岡ソフトバンクホークスでは「コロコロコミック」、まんが「ベイブレードバースト」や、プロスポーツを題材した漫画家として知られる「河合じゅんじ」先生書きおこしの「熱いぜ!マツダくん」グッズなど、オリジナルデザインのグッズを販売中です。



<コロコロコミックコラボグッズ>

コロコロコミックとホークスとのコラボグッズが登場!!



●コロコロコミック×ホークスTシャツ(キッズ)





【価格】2,500円(税込)

【素材】綿

【サイズ】XSサイズ

●コロコロコミック×ホークスTシャツ



【価格】2,900円(税込)

【素材】綿

【サイズ】S/M/L/XL

●コロコロコミック×ホークスタオルマフラー



【価格】1,600円(税込)

【素材】綿



●コロコロコミック×ホークスフェイスタオル



【価格】1,500円(税込)

【素材】綿



●コロコロコミック×ホークス巾着







【価格】500円(税込)

【素材】ポリエステル

●コロコロコミック×ホークスミニツインメガホン



【価格】850円(税込)

【素材】PE、ナイロン



●コロコロコミック×ホークスキーホルダー(でんぢゃらすじーさん)



【価格】850円(税込)

【素材】アクリル

●コロコロコミック×ホークスキーホルダー(100%パスカル先生)



【価格】850円(税込)

【素材】アクリル



<熱いぜ!マツダくんグッズ>

「河合じゅんじ」先生書きおこしの「熱いぜ!マツダくん」グッズが登場!このグッズを身に着けて松田選手を応援しよう!



●熱いぜ!マツダくんTシャツ

【価格】2,900円(税込)

【素材】綿

【サイズ】M/L

●熱いぜ!マツダくんフェイスタオル

【価格】1,500円(税込)

【素材】綿



●熱いぜ!マツダくん巾着



【価格】500円(税込)

【素材】ポリエステル



<ベイブレードバーストコラボグッズ>

アニメ&漫画で大人気の「ベイブレードバースト」の主人公、蒼井バルトがホークスのユニフォームを身にまといコラボグッズになって登場!



●ベイブレードバースト×ホークスフェイスタオル



【価格】1,600円(税込)

【素材】綿



●ベイブレードバースト×ホークス巾着





【価格】500円(税込)

【素材】ポリエステル



●ベイブレードバースト×ホークスキーチェーン

【価格】850円(税込)

【素材】アクリル



(C)樫本学ヴ・曽山一寿・たかはしひでやす・土田しんのすけ・永井ゆうじ・ながとしやすなり・松本しげのぶ・むぎわらしんたろう・村瀬範行・森多ヒロ/小学館

TM & (C) Wizards of the Coast/Shogakukan/Mitsui-Kids

(C)永井ゆうじ・小学館/100%パスカルプロジェクト

(C)Hiro Morita,BBBProject,TV TOKYO

(C)TOMY/Shogakukan

(C)河合じゅんじ/小学館

