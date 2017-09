福岡最大級のダンスミュージックビーチフェスティバル『EXTREME BEACH FESTIVAL』待望の第3弾アーティスト発表！「ももち浜 SKY ART 2017」も同時開催

リリース発行企業:株式会社エクストリームエンターテインメント

10月1日(日)に開催される福岡最大級のダンスミュージックビーチフェスティバル『EXTREME BEACH FESTIVAL』に「山猿」「KSUKE」「CYBERJAPAN DANCERS」の出演が決定!YOUTUBEで10億回再生を超えたヒットシングル『Lean On』を手掛け、数多くのビッグフェスで活躍する「WALSHY FIRE of MAJOR LAZER」、経歴も世代も異なる1シンガー&4ラッパーの異色のグループ「DOBERMAN INFINITY」や各地から出演オファーが絶えない「卍LINE」など、豪華アーティスト陣に続く追加出演発表。本イベントのフィナーレには、スペシャルコンテンツとして「ももち浜 SKY ART 2017」を開催。約3,000発の打ち上げ花火が百道浜の夜空を埋め尽くす。

福岡最大級のダンスミュージックビーチフェスティバル『EXTREME BEACH FESTIVAL』に「山猿」「KSUKE」「CYBERJAPAN DANCERS」の出演が決定。現時点で出演アーティストは全12組。フジロック2017への出演で話題となった「WALSHY FIRE of MAJOR LAZER」が登場するのは九州初で、福岡最大級のビーチフェスティバルとして注目を集めている。日時は、2017年10月1日(日) シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ 特設会場にて開催。



スペシャルコンテンツも情報解禁!音楽に合わせて打ち上げる約3,000発の花火による感動のフィナーレ「ももち浜 SKY ART 2017」も開催



『EXTREME BEACH FESTIVAL』のフィナーレには、スペシャルコンテンツとして「ももち浜 SKY ART 2017」を開催する。全国花火競技大会でも有名な”花火の街 大曲”で花火の製造・販売を行う響屋大曲株式会社の花火師が手掛ける感動の花火が音楽に合わせてももち浜の夜空を埋め尽くす。打ち上げ本数は約3,000発を予定しており、花火と音楽のミックスショーとして一同に楽しむことができるビーチフェスは福岡で初めて。



▼MOVIE

EXTREME BEACH FESTIVAL’17(OFFICIAL CM)

https://www.youtube.com/watch?v=OtDuoZQi7Og&feature=youtu.be

ももち浜 SKY ART 2017(OFFICIAL CM)

https://www.youtube.com/watch?v=WUj0KdyzAi0&feature=youtu.be



▼EVENT INFORMATION

公演:EXTREME BEACH FESTIVAL

日時:2017年10月1日(日)開場13:00 / 開演 13:30 / 終演 21:00

会場:シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ 特設会場

〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目地先



▼LINE UP ※9月2日時点

WALSHY FIRE of MAJOR LAZER / DOBERMAN INFINITY / 卍LINE / CREAM / DAISHI DANCE / KSUKE / 山猿 / SHUNSEI / DJ FUMI★YEAH! / DANTZ / iamSHUM(FUTURE BOYZ)/ CYBERJAPAN DANCERS and more…



▼TICKET

前売券6,500円(税込)/ 当日券7,500円(税込)

ローソンチケットHMV http://l-tike.com/search/?lcd=93645

※先行チケットはオンラインのみの販売です。

※前売りが予定枚数に達した段階で当日券の販売はいたしません。

※20歳未満の入場はできません。



【「EXTREME BEACH FESTIVAL」概要】

主催 : EXTREME BEACH FESTIVAL実行委員会

日時 : 2017年10月1日(日) 開場13:00 / 開演 13:30 / 終演 21:00

会場 : シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ 特設会場

(〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目地先)

チケット: 前売券6,500円(税込)/ 当日券7,500円(税込)

参加申込: 8月24日15時よりローソンチケットにて独占販売開始

URL : http://extremebeachfestival.com/



【株式会社エクストリームエンターテインメント概要】

商号 : 株式会社エクストリームエンターテインメント

本社 : 福岡市中央区天神2丁目3-10

代表者 : 代表取締役 草本冨夫

資本金 : 3,000万円

事業内容: 各種イベント、フェスティバルの企画・制作・運営海外アーティストの

招聘、及び興行 / 国内外アーティストのライブイベントなどの企画・制作

URL : http://extremebeachfestival.com/



