国内外から多くのベンチャーが参加“九州最大のスタートアップイベント” 「StartupGo!Go!2017」が10月4日(水) みらいホールにて開催！
リリース発行企業：一般社団法人StartupGoGo
九州最大規模のスタートアップコミュニティ「StartupGo!Go!」(事務局：一般社団法人StartupGoGo 代表理事 岸原稔泰)は平成29年10月4日(水)に起業家の起業家による 起業家のためのイベント「Startup Go!Go!2017」を開催いたします。このイベントは、 創業特区として指定を受け、スタートアップの機運に盛り上がりを見せる福岡において、 2014年に第1回目を開始。第４回目となる今年、2017は九州、のみならず日本中、さらに海外からスタートアップが集結するイベントになっております。
詳細URL： http://startup-gogo.com/2017/
「StartupGo!Go!2017」では、国内外の新進気鋭のスタートアップが多数ピッチをおこなう「ThePitch」を開催するほか、日本のみならずアジア各地で活躍する第一線の起業家、エンジェル、ベンチャーキャピタリスト、アジアで活躍するインキュベーターなどによる講演やセッション、ネットワーキングを企画しております。
参加される皆様がグローバルに飛躍する場となることを目的としています。
【プログラム概要】
・SpecialGuestコロプラ創業者 千葉功太郎氏によるKeynoteセッション
・福岡にて活躍する新進気鋭のベンチャー企業による常設展示ブース＆ピッチコンテスト
・「ローカルtoグローバル」をテーマに日本を代表するVCや世界で活躍するスタートアップによるパネルディカッション
・「アジアにおけるスタートアップエコシステム」をテーマに上海や台湾などから第一線で活躍するインキュベーターを招き現地のエコシステムを語るトークセッション
・デジタルマーケティングやブロクックチェーンなど話題のキーワードをテーマにその専門家が語るトークセッション
・NICT賞 起業家甲子園・起業家万博の挑戦権をかけたピッチイベント、ThePitch
【登壇予定者紹介】
＜KeynoteSpeach＞
慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム
上席所員 千葉功太郎氏
＜パネルセッション1＞
テーマ：「ローカルtoグローバル」
［登壇者］
グロービス・キャピタル・パートナーズ 東 明宏氏
エンジェル投資家 青柳 直樹氏
株式会社ヌーラボ ＣＥＯ 橋本 正徳氏
他
＜パネルセッション2＞
テーマ：「アジアにおけるスタートアップエコシステム」
［登壇者］
株式会社アドライト代表取締役木村 忠昭氏
匠新 Takumi Innovators創業者CEO 田中 年 一氏
CEO & Deputy Director, Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University Michael Lin
他
■その他にもデジタルマーケティングやブロックチェーンなどをテーマにトークセッションを予定
【最新イベント情報】
Facebookページ「Startup Go Go」
https://www.facebook.com/Startup55
イベントURL
http://www.startup-gogo.com/2017/
【開催概要】
開催日時：平成29年10月4日(水)12:30～22:00
開催場所：電気ビル共創館＆みらいホール
福岡市中央区渡辺通２丁目１−８２
参加料 ：入場料 2,000円
入場料＋交流会費 4,000円
(いづれも前売り料金)
共催 :一般社団法人九州経済連合会
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
協力 ：国立研究開発法人情報通信研究機構
後援 ：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、福岡市、日本政策金融公庫
グローバルパートナー ：匠新 iiiNNO
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