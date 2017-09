国内外から多くのベンチャーが参加“九州最大のスタートアップイベント”　「StartupGo!Go!2017」が10月4日(水)　みらいホールにて開催！

リリース発行企業:一般社団法人StartupGoGo

九州最大規模のスタートアップコミュニティ「StartupGo!Go!」(事務局:一般社団法人StartupGoGo 代表理事 岸原稔泰)は平成29年10月4日(水)に起業家の起業家による 起業家のためのイベント「Startup Go!Go!2017」を開催いたします。このイベントは、 創業特区として指定を受け、スタートアップの機運に盛り上がりを見せる福岡において、 2014年に第1回目を開始。第4回目となる今年、2017は九州、のみならず日本中、さらに海外からスタートアップが集結するイベントになっております。



詳細URL: http://startup-gogo.com/2017/





「StartupGo!Go!2017」では、国内外の新進気鋭のスタートアップが多数ピッチをおこなう「ThePitch」を開催するほか、日本のみならずアジア各地で活躍する第一線の起業家、エンジェル、ベンチャーキャピタリスト、アジアで活躍するインキュベーターなどによる講演やセッション、ネットワーキングを企画しております。

参加される皆様がグローバルに飛躍する場となることを目的としています。

【プログラム概要】



・SpecialGuestコロプラ創業者 千葉功太郎氏によるKeynoteセッション



・福岡にて活躍する新進気鋭のベンチャー企業による常設展示ブース&ピッチコンテスト



・「ローカルtoグローバル」をテーマに日本を代表するVCや世界で活躍するスタートアップによるパネルディカッション



・「アジアにおけるスタートアップエコシステム」をテーマに上海や台湾などから第一線で活躍するインキュベーターを招き現地のエコシステムを語るトークセッション



・デジタルマーケティングやブロクックチェーンなど話題のキーワードをテーマにその専門家が語るトークセッション



・NICT賞 起業家甲子園・起業家万博の挑戦権をかけたピッチイベント、ThePitch



【登壇予定者紹介】



<KeynoteSpeach>



慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム

上席所員 千葉功太郎氏

<パネルセッション1>



テーマ:「ローカルtoグローバル」



[登壇者]



グロービス・キャピタル・パートナーズ 東 明宏氏



エンジェル投資家 青柳 直樹氏



株式会社ヌーラボ CEO 橋本 正徳氏



他

<パネルセッション2>



テーマ:「アジアにおけるスタートアップエコシステム」



[登壇者]



株式会社アドライト代表取締役木村 忠昭氏



匠新 Takumi Innovators創業者CEO 田中 年 一氏



CEO & Deputy Director, Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University Michael Lin



他



■その他にもデジタルマーケティングやブロックチェーンなどをテーマにトークセッションを予定





【最新イベント情報】



Facebookページ「Startup Go Go」



https://www.facebook.com/Startup55



イベントURL



http://www.startup-gogo.com/2017/



【開催概要】



開催日時:平成29年10月4日(水)12:30~22:00



開催場所:電気ビル共創館&みらいホール



福岡市中央区渡辺通2丁目1−82



参加料 :入場料 2,000円



入場料+交流会費 4,000円



(いづれも前売り料金)



共催 :一般社団法人九州経済連合会



福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議



協力 :国立研究開発法人情報通信研究機構



後援 :国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、福岡市、日本政策金融公庫



グローバルパートナー :匠新 iiiNNO



