国内外から多くのベンチャーが参加“九州最大のスタートアップイベント”　「StartupGo!Go!2017」が10月4日(水)　みらいホールにて開催！

写真を見る

リリース発行企業：一般社団法人StartupGoGo

九州最大規模のスタートアップコミュニティ「StartupGo!Go!」(事務局：一般社団法人StartupGoGo 代表理事　岸原稔泰)は平成29年10月4日(水)に起業家の起業家による 起業家のためのイベント「Startup Go!Go!2017」を開催いたします。このイベントは、 創業特区として指定を受け、スタートアップの機運に盛り上がりを見せる福岡において、 2014年に第1回目を開始。第４回目となる今年、2017は九州、のみならず日本中、さらに海外からスタートアップが集結するイベントになっております。

詳細URL： http://startup-gogo.com/2017/


「StartupGo!Go!2017」では、国内外の新進気鋭のスタートアップが多数ピッチをおこなう「ThePitch」を開催するほか、日本のみならずアジア各地で活躍する第一線の起業家、エンジェル、ベンチャーキャピタリスト、アジアで活躍するインキュベーターなどによる講演やセッション、ネットワーキングを企画しております。
参加される皆様がグローバルに飛躍する場となることを目的としています。
【プログラム概要】

・SpecialGuestコロプラ創業者　千葉功太郎氏によるKeynoteセッション

・福岡にて活躍する新進気鋭のベンチャー企業による常設展示ブース＆ピッチコンテスト

・「ローカルtoグローバル」をテーマに日本を代表するVCや世界で活躍するスタートアップによるパネルディカッション

・「アジアにおけるスタートアップエコシステム」をテーマに上海や台湾などから第一線で活躍するインキュベーターを招き現地のエコシステムを語るトークセッション

・デジタルマーケティングやブロクックチェーンなど話題のキーワードをテーマにその専門家が語るトークセッション

・NICT賞 起業家甲子園・起業家万博の挑戦権をかけたピッチイベント、ThePitch

【登壇予定者紹介】

＜KeynoteSpeach＞

慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム
上席所員 千葉功太郎氏
＜パネルセッション1＞

テーマ：「ローカルtoグローバル」

［登壇者］

グロービス・キャピタル・パートナーズ　東 明宏氏

エンジェル投資家　青柳 直樹氏

株式会社ヌーラボ　ＣＥＯ　橋本　正徳氏


＜パネルセッション2＞

テーマ：「アジアにおけるスタートアップエコシステム」

［登壇者］

株式会社アドライト代表取締役木村 忠昭氏

匠新 Takumi Innovators創業者CEO　田中 年 一氏

CEO & Deputy Director, Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University Michael Lin



■その他にもデジタルマーケティングやブロックチェーンなどをテーマにトークセッションを予定


【最新イベント情報】

Facebookページ「Startup Go Go」

https://www.facebook.com/Startup55

イベントURL

http://www.startup-gogo.com/2017/

【開催概要】

開催日時：平成29年10月4日(水)12:30～22:00

開催場所：電気ビル共創館＆みらいホール

福岡市中央区渡辺通２丁目１−８２

参加料　：入場料 2,000円

入場料＋交流会費 4,000円

(いづれも前売り料金)

共催　　 :一般社団法人九州経済連合会

福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議

協力　　：国立研究開発法人情報通信研究機構

後援　　：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、福岡市、日本政策金融公庫

グローバルパートナー　：匠新　iiiNNO

企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

西日本新聞のイチオシ [PR]

九州速報

ニュースまとめ読み

総合ランキング

トピックスニュース

西日本新聞のイチオシ [PR]