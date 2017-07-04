湯の児の海でマリンアクティビティを体験しよう

リリース発行企業：水俣市役所





水俣市湯の児で開催される花火大会に合わせてマリンアクティビティ体験会を開催します。シーカヤック、アウトリガーカヌー、スキューバダイビング体験など、普段よりリーズナブルな価格で体験できます。

この機会に湯の児の海を楽しんでください。



【日時】9月17日（日） 10時～17時（アウトリガーのみ15時まで）

※順延日 9月18日（月）祝日

※再順延日 9月24日（日）



【場所】湯の児海岸周辺



【実施内容】

シーカヤック体験

・講師 海岳

・開始時間 10時/11時30分/14時/15時30分

※各回１時間程度、最大6人ずつ

※中学生以上は１人でも参加可能（ただし、ペア乗船に限る）小学生以下は保護者同伴

・参加料 5000円



アウトリガーカヌー体験

・講師 水俣アウトリガーカヌークラブ

・開始時間10時/10時30分/11時/11時30分/13時/13時30分/14時/14時30分

※各回30分程度、最大5人ずつ

・参加料 1500円



スキューバダイビング体験

・講師 水俣ダイビングサービス SEAHORSE

・開始時間 10時/14時

※各回2～3時間程度、最大10人ずつ

・9月8日（金）まで予約受付

・参加料 7000円



【申込方法】

電話で申し込んでください。当日まで申し込みを受け付けています。

スキューバダイビングの申し込みは定員になり次第終了します。



【お客様からのお問い合わせ先】

一般社団法人みなまた観光物産協会

所在地：867-0002 熊本県水俣市初野305-1 ＪＲ九州新水俣駅横

TEL：0966-63-2079

FAX：0966-63-2582

e-mail：info@eco-minamata.jp

URL：http://www.minamata-kbk.or.jp



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