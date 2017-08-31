渡辺製麺、「敬老の日 そば詰合せギフト」 を期間限定・送料無料で販売中！
リリース発行企業：株式会社力の源ホールディングス
平成29年9月18日（月）の敬老の日ギフトとして、善光寺ご公許品「善光寺そば」と「長野県名産品各種」をセットにした商品をネット販売限定で発売。
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長兼COO：清宮俊之）傘下の株式会社渡辺製麺（本社：長野県茅野市北山、代表取締役社長：平 剛）が、平成29年9月18日（月）の敬老の日ギフトとして、善光寺ご公許品「善光寺そば」と「長野県名産品各種」をセットにした商品をネット販売限定で発売。生タイプの善光寺そば4人前と、野沢菜漬け、八幡屋礒五郎七味、塩羊羹など、信州の味をまとめてお届け。ノベルティの和菓子型のミニタオルとメッセージシールとで、送り主様からの心遣いもお届けできます。
＜商品概要＞
品名 善光寺そば・信州詰合せギフト
価格 3,580円（税込）送料無料
セット内容 ・善光寺生そば180g（1人前）×4袋
・そばつゆストレート500ml×1本
・ごまくるみ味噌つゆ（2倍濃縮）200ml×1本
・野沢菜漬け500ml×1袋
・八幡屋礒五郎七味14g×1缶
・塩羊羹280g×1本
・ノベルティ 和菓子型ミニタオル（直径20cm）×1枚
販売期間 2017年9月20日（水）まで
ご注文方法 楽天市場
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【株式会社渡辺製麺について】
信州八ヶ岳で創業し68年、長野県の名産品信州そばをメインとした商品の製造・販売や、より多くの方に美味しい信州そばを食して頂けるよう、そば専門店「そば蔵」、ドライブイン「信州そば蔵」等の直営飲食店を運営し、フレッシュな美味しさをお客様にお届けしております。2009年からは、「一風堂」を運営する力の源グループと資本提携し、一風堂のスープや麺の製造供給も手がけています。
渡辺製麺オフィシャルサイト
http://www.watanabeseimen.co.jp
渡辺製麺通販サイト（楽天）
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渡辺製麺通販サイト（Yahooショッピング）
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【株式会社 力の源ホールディングス（力の源グループ）について】
ラーメン専門店「一風堂」やアメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」など、国内外の飲食店舗の運営や、ベーカリー事業、店舗運営や商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の生産、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設など、食全般にまつわる事業を行うグループです。
代表者：代表取締役社長兼COO 清宮 俊之
本社所在地：福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B号
URL：http://www.chikaranomoto.com
【一風堂情報はこちらから】
一風堂サイト http://www.ippudo.com
一風堂マガジン“OUTSIDE” http://ippudo-outside.net
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一風堂公式ツイッター https://twitter.com/IPPUDO_JP
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一風堂オンライン通販 http://ec-ippudo.com
《お問い合わせ先》
株式会社力の源（チカラノモト)ホールディングス／株式会社渡辺製麺
広報 藤森 担当直通TEL:080-3712-4764 / pr@chikaranomoto.com
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