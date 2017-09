「Hello Kitty Hello Life（ハローキティ ハローライフ）」と「LOWYA（ロウヤ）」のコラボレーションソファを限定32個で10月27日から販売予定

リリース発行企業:株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション(本社:福岡県福岡市博多区、代表取締役社長:浮城 智和、証券コード:3542、URL: http://www.vega-c.com 、以下:ベガコーポレーション)が運営する、家具・インテリアのショッピングサイト「LOWYA(ロウヤ)」は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻 信太郎)が、ライセンス展開を行っている、大人の女性に向けたハローキティのライフスタイル提案型商品シリーズ「Hello Kitty Hello Life(ハローキティ ハローライフ)」とのコラボレーションソファを10月27日(予定)から販売いたします。



販売に先駆けて、9月13日より期間限定で大阪・梅田のルクア イーレ1階にて開設される、期間限定ショップに、コラボレーションソファを展示いたします。













■■Hello Kitty Hello Life (ハローキティ ハローライフ)とは



1974年に誕生した「ハローキティ」。今や三世代キャラクターとして日本のかわいい文化を盛り上げてきました。そんなハローキティがファンシーから飛び出して大人の女性に向けた新しいライフスタイルを提案いたします。

■■商品詳細

商品名: Hello Kitty Hello Life (ハローキティ ハローライフ) 2Pソファ

商品URL:https://www.low-ya.com/ext/feature/otherbrand/sanrio01/index.html





販売日:10月27日販売予定

販売価格:59,990円(税込)

販売店舗:LOWYA 本店(予定)

個数:32個限定



大人の女性に向けた「Hello Kitty Hello Life」のライフスタイルをコンセプトにLOWYAオリジナルデザインのソファを開発いたしました。

木製フレームは、トレンドの無垢材を使用し、座面には、へたりにくいピュアウレタンを使用しています。



※こちらの商品は、LOWYA本店(予定)のみの販売となります。

■■期間限定ショップ概要 <展示のみ>



ショップ名: 「Hello Kitty Hello Life(ハローキティ ハローライフ)」

期間: 2017年9月13日(水)~2017年9月26日(火)

場所: 大阪府大阪市北区梅田3-1-3

ルクア イーレ1F イセタン シーズナルセレクション/プロモーション

JR大阪駅直結

営業時間・定休日: 10:00~21:00 ※ルクア大阪の営業時間・定休日に準ずる

一般のお客さまからのお問い合わせ先: TEL:06-4301-3783 ルクア イーレ1F イセタン シーズナルセレクション直通

■株式会社ベガコーポレーション/会社概要



商号 :株式会社ベガコーポレーション(東証マザーズ 証券コード:3542)

代表者 :代表取締役社長 浮城 智和

設立 :2004年7月

資本金 :8億7,415万円(2017年6月末現在)

事業内容 :家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットにした越境ECプラットフォームの運営等

所在地 :(福岡本社)福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス4F

(東京支社)東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル2F

URL : http://www.vega-c.com



■家具・インテリアのショッピングサイトLOWYA(ロウヤ)について



ナチュラル・シンプル・北欧・モダンなど、トレンド感のある多彩な家具・インテリア商品を3,000点以上揃えるショッピングサイト。 商品の90%以上を自主企画で作ることで、ニーズにマッチした品質の高い商品を よりリーズナブルな価格で提供しています。



LOWYA本店 http://www.low-ya.com



【リリースに関するお問合せ先】

株式会社ベガコーポレーション 担当:(東京支社)河西

電話:03-6303-2647 FAX:03-6303-2648



