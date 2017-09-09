一風堂のフードコート専門ブランド「RAMEN EXPRESS（ラーメン エクスプレス）」が、イオンモール神戸南に9/20（水）グランドオープン！

リリース発行企業：株式会社力の源ホールディングス

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長兼COO：清宮俊之）傘下の株式会社力の源カンパニーは、フードコート専門業態のIPPUDO RAMEN EXPRESS（イップウドウ ラーメン エクスプレス）を、9/20（水）に全面開業を迎える関西地区最大級の “食” 特化型のイオンモール神戸南の3階フードコートにグランドオープンいたします。EXPRESS業態としては24店舗目となる当店は、兵庫県初出店。看板の「博多流（ながれ）とんこつラーメン」に加え、この店舗でしか味わえない「神戸流（ながれ）鶏塩あんかけそば」や、「あんかけチャーハン」も揃え、皆様のご来店をお待ちしております。



●店舗概要

名称：IPPUDO RAMEN EXPRESS（イップウドウ ラーメン エクスプレス） イオンモール神戸南店

開業：2017年9月20日（水）

場所：兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 3Fフードコート内

営業時間：10:00～21:00(L.O.20:30)



●替玉サービスについて

期間：2017年9月20日（水）～同年9月30日（土）閉店まで

対象：ラーメン１杯をご注文につき替玉１皿を１回無料サービスいたします。（定価1皿100円）



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【株式会社 力の源ホールディングス（力の源グループ）について】

ラーメン専門店「一風堂」やフードコートに特化した「EXPRESS」、アメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、ベーカリー事業、店舗運営や商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の生産、子どもたちに食の楽しさを伝える粉食体験型施設運営など、食全般にまつわる事業を行うグループです。

代表者：代表取締役社長兼COO 清宮 俊之

本社所在地：福岡県福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B

URL ：http://www.chikaranomoto.com

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