昨年大好評につき鹿児島へ再上陸！！全国の超有名からあげ専門店が鹿児島に大集結！！

リリース発行企業：株式会社 ＦＭなかつ

■日時：平成29年9月23日（土祝）・24日（日） ■場所：鹿児島市 イオンモール鹿児島駐車場 屋外平面C駐車場 ■時間：両日ともに10：30～17：30 ※小雨決行 ■問合せ：からあげフェスティバル実行委員会 Tel：0979-27-0786（ノース FM内）恩塚・荒川 ○運営：からあげフェスティバル実行委員会（NOAS FM）

大好評につき鹿児島へ再上陸！！全国の超有名からあげ専門店が鹿児島に大集結！！

からあげフェスティバルin鹿児島





鶏の聖地 鹿児島県 大好評につき再上陸！！

全国の超有名からあげ専門店が鹿児島に大集結！！

イベント2日間（9月23日・24日）限定謎グルメ“からあげソフトクリーム”も再来！！





●「からあげフェスティバル」とは、こんなイベントです！

“からあげの聖地”で開催される年に一度のからあげ味比べイベントが全国各地に飛び出し開催！！

昨年大好評につき、鹿児島へ再上陸します！！

九州大分の“からあげの聖地”中津からあげ、を筆頭に、北海道ザンギ・宮崎チキン南蛮など、全国の超有名からあげ専門店が17店舗、イオンモール鹿児島に大集結！！

日本全国からやってくる、からあげを極めた猛者たちの一品を、是非味比べしてください！！





●からフェス(R)限定“謎”グルメ「からあげソフトクリーム」も登場！！

昨年は、２日間とも完売御礼！からフェス(R)はこれまで（福岡・宮崎・京都・大分・鹿児島・名古屋・幕張・熊本）と全国各地で開催されました。その中で販売され、TwitterやFacebookなどのSNSで話題を呼んだ人気のからフェス(R)限定“謎”グルメ「からあげソフトクリーム」が、鹿児島に再来します！！こちらもお楽しみに！！





●混雑が予想されます

イベント日程と時間を把握いただき、混雑を回避できるよう、お願い申し上げます。お車でお越しの方は、乗り合わせの上お越しいただきますよう、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。また公共の交通機関をご利用のお客様は、交通アクセスをご確認の上お越しいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。





【からあげフェスティバルin鹿児島】

■日時：平成29年9月23日（土祝）・24日（日）

■場所：鹿児島市 イオンモール鹿児島駐車場 屋外平面C駐車場

■時間：両日ともに10：30～17：30 ※小雨決行

■問合せ：からあげフェスティバル実行委員会

Tel：0979-27-0786（ノース FM内）恩塚・荒川

○運営：からあげフェスティバル実行委員会（NOAS FM）



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