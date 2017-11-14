全国の優良スタートアップ企業が集結！スタートアップ都市推進協議会　マッチングイベント「ジャパン・スタートアップ・セレクション2017」を開催！

リリース発行企業：スタートアップ都市推進協議会





「ジャパン・スタートアップ・セレクション2017」概要

日時：2017年12月4日(月) 13時10分～18時0０分

場所：ダイアゴナルラン東京（東京都中央区八重洲２−８−７）

主催：スタートアップ都市推進協議会

（三重県、広島県、青森市、千葉市、横須賀市、浜松市、日南市、福岡市（２県６市））

後援：一般社団法人 日本経済団体連合会







【団体概要】

団体名 : スタートアップ都市推進協議会

（三重県、広島県、青森市、千葉市、横須賀市、浜松市、日南市、福岡市（２県６市））

URL: http://startup-toshi.com/

Facebookページ： https://www.facebook.com/startuptoshi/

設立 : 2013年12月23日

事業内容 : 推進協議会の開催、国への提言活動、小中高生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育、マッチング事業、スタートアップ都市推進に関する事業の検討



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

→電子版１周年記念！１万円分賞品券やQUOカードが当たる！！