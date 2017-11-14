全国の優良スタートアップ企業が集結！スタートアップ都市推進協議会 マッチングイベント「ジャパン・スタートアップ・セレクション2017」を開催！
リリース発行企業：スタートアップ都市推進協議会
「ジャパン・スタートアップ・セレクション2017」概要
日時：2017年12月4日(月) 13時10分～18時0０分
場所：ダイアゴナルラン東京（東京都中央区八重洲２−８−７）
主催：スタートアップ都市推進協議会
（三重県、広島県、青森市、千葉市、横須賀市、浜松市、日南市、福岡市（２県６市））
後援：一般社団法人 日本経済団体連合会
【団体概要】
団体名 : スタートアップ都市推進協議会
（三重県、広島県、青森市、千葉市、横須賀市、浜松市、日南市、福岡市（２県６市））
URL: http://startup-toshi.com/
Facebookページ： https://www.facebook.com/startuptoshi/
設立 : 2013年12月23日
事業内容 : 推進協議会の開催、国への提言活動、小中高生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育、マッチング事業、スタートアップ都市推進に関する事業の検討
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