「日本紅葉百選」にも選ばれた紅葉の名所として人気の佐賀県基山町　大興善寺で「開創千三百年祭」開催されます

リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟

紅葉の時期、開創1300年を記念してさまざまイベントや特別公開が行われます。

養老元（717）年、行基（ぎょうき）が開山した天台宗のお寺である大興善寺（だいこうぜんじ）は、別名「つつじ寺」と呼ばれるほどのツツジの名所です。本堂の裏山一帯の75,000平方メートルのツツジ園は、見頃の４月中旬～５月初旬になると約５万本のツツジで埋め尽くされます。紅葉の名所としても有名で、四季を通じたくさんの人が訪れます。

今年、開創千三百年をむかえる大興善寺では、春に続き、秋も開創1300年祭を催します。

●本堂内陣特別参拝

太宰府天満宮由来のご仏像「十一面観世音菩薩・毘沙門天・不動明王」（三位一体像）など、大興善寺に安置されることになりました貴重なご仏像をご拝観いただけます。

写真中央の「十一面観世音菩薩坐像」は、太宰府天満宮が安楽寺天満宮と語られていた明治時代初頭まで、安楽寺天満宮本地堂に祀られていたとされるご仏像。

日時／11月17日（金）～12月3日（日）10:00～16:00



●門前市「大収穫祭」

「大興善寺大駐車場」特設ブースにて、「基山町産業振興協議会」主催の門前市「大収穫祭」が行われます。軽トラ集まる特設会場にて、朝採れの新鮮な野菜や果物など、基山町内外のご当地特産品（農産物・農産物加工品）が並ぶ即売会です。

日時／2017年11月18日(土)10：00～14：00

場所／大興善寺大駐車場特設会場

主催／基山町産業振興協議会



●LIGHT UP NIPPON with 筑紫中央高校書道部

点灯式の後、17：30頃から境内にて、東北復興支援で作られた楽曲にのせて書道パフォーマンスが始まります。各地で起こる災害の被災地・被災者に心を寄せ、ともに歩いて行こうとの応援が込められたイベントです。

日時／2017年11月18日17：30

場所／大興善寺境内

出演／筑紫中央高校書道部



●開創記念法要「天台大師御影供」

仏教音楽・天台声明による法要を行います。大興善寺とご縁ある「慈覚大師」によってもたらされました「天台声明」。当日は天台大師の命日前日であり、声明の響きで天台大師を讃える法要でもあります。併せて参拝される方々のご先祖供養も行います。どなたにでもお気軽にご参加いただける行事です。

日時／11月23日(木)10：30～



●開創記念公演

太宰府天満宮より「味酒安則」氏をお招きして、大興善寺と太宰府天満宮の関係についてなど講演いただく予定です。

日時／11月23日(木)11：30～



●開創記念法要「大般若経転読会」

大興善寺開創千三百年を記念して、多くの方から大般若経を600巻お納めいただきました。その感謝の法要として「大般若経転読会」を勤修いたします。

日時／11月23日(木)13：30～



●演芸奉納

ファミリーウィンズ鳥栖吹奏楽団ミニコンサート

「ファミリーウィンズ鳥栖吹奏楽団」によるミニコンサートを大興善寺境内にて催します。

日時／2017年11月19日(日)13：00から

場所／大興善寺境内 ※雨天の場合、中止になります

出演／ファミリーウィンズ鳥栖 吹奏楽団



三味線、大正琴、三味線、ギターの演奏を催します。

日時／2017年11月24日(金)11：00～

場所／大興善寺境内

演奏／三線、大正琴、三味線、ギターの各演奏



●もみじコンサート

恒例となりました「もみじコンサート」。今年は11月25日(土)11時より「仁王門特設ステージ」にて開催となります。紅葉のお膝元、旧跡のそばにて大興善寺の晩秋を彩る音色が奏でられます。

日時／2017年11月25日(金)11：00～15：00

場所／大興善寺境内

演奏／日時／2017年11月24日(金)11：00～

場所／大興善寺境内

演奏／甚句、二胡、太鼓の各演奏



【問い合わせ】

天台宗別格本山 大興善寺

TEL.0942-92-2627

佐賀県三養基郡基山町園部3628

https://daikouzenji.com/



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〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528

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