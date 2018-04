オートアライアンス、2月1日に正式発足へ！ タナカノリユキ氏クリエイティブディレクションによる新グループCIを制定

リリース発行企業:株式会社フタバ

自動車補修部品卸の株式会社フタバ(本社:熊本市南区、代表取締役社長:木下 龍起)は、2018年2月1日付けでクルマ社会の未来を創造するアライアンスチーム「AUTO ALLIANCE(オートアライアンス)」を発足いたします。 上記に伴い、更なるアライアンスの拡大とメンバー企業の成長を見据えるとともに、より一層のブランディング強化を目的に、ユニクロのクリエイティブディレクターなどを歴任したタナカノリユキ氏(TANAKA NORIYUKI ACTIVITY Co., Ltd. 代表)のディレクションによる新グループCI(コーポレート・アイデンティティ)を制定いたしましたので、お知らせいたします。





▶コーポレート・メッセージ



2018年2月1日、私ども株式会社フタバは、来るべき未来へ向け、意思を同じくする多くの企業様と共に、クルマ社会の未来を創造するアライアンスチーム「AUTO ALLIANCE(オートアライアンス)」を発足することとなりました。

同じ志の企業が集まることで安定した物流を産み、部品という基盤づくりから、新しい体験価値の創造まで、ダイナミックな視点と実現力で、社会に貢献していきたいと思います。

今後とも、株式会社フタバならびにAUTO ALLIANCEを、何卒よろしくお願いいたします。



▶CIムービー



http://www.youtube.com/watch?v=w_ecIeJh75E



▶オートアライアンスとは



オートアライアンスは、自動車や自動車部品の未来へ向けた共同活動ブランドです。



▶オートアライアンスが大切にすること



革新的で希望にあふれ、未来をつくる力があり、かつ独善的でなく、何よりも、参加したくなるプラットフォームであること。



▶オートアライアンス・ネーミングストーリー



<役割>

自分たちが日々行っている仕事は

目先のモノや売り上げだけではなく、

社会を動かし、未来をつくっているんだという誇りを生み、

新しい活動母体として求心力を持ち、参加したくなること。



<イメージ>

次世代モビリティ社会のサービスを実現する会社へ。

従来の自動車補修部品卸しから脱却し、

真の価値と新しいサービスを提供し、

業界No.1のネットワークを構築すること。



<パートナー>

新たな価値の提示と、ともに歩める態勢とシステムの整備。



<人>

人材の育成。

すべての社員がより自信、満足を得ることのできるグループ企業へ。



<ドメイン>

地域No.1から業界のリーディングネットワークカンパニーへ。



<未来>

急速な進化にも対応し、新しい時代の基盤となること。



▶ブランドシンボル・キーワード



A、ビジョン、光、希望、新しい未来を創る力、指標、求心力、繋がり・ネットワーク、シナジー、結束力、革新、道すじ・開拓精神、進化・前進、輝き、No.1、達成、成長、発展



▶スローガン



さあ、共に、クルマの明日へ。

▶アライアンス・ステートメント



クルマの未来を切り拓くこと。それは、人の未来を切り拓くことだと私たちは信じています。

だからこそ、クルマと人、そして社会をつなぎ、新しい時代と、人々の幸せを加速させる力になりたい。

私たちオートアライアンスは、クルマ社会の未来に向け、様々なアイデアや技術を持つ企業とのネットワークを生むことで、部品流通という基盤づくりから、新しい体験価値の創造まで、次世代モビリティに必要なサービスを実現していきたいと思います。



※オートアライアンスに深くコミットしてもらう人へ向けた宣言(ステートメント)。

▶オートアライアンス、3つの約束



1. BEST QUALITY, BEST COST.

より良いものを、より適切な価格でお届けしたい。

私たちは、多くの企業とのつながりを生み出すことで、安定したコスト、安心のクオリティで、部品、サービスの供給を実現します。



2. NEW TECHNOLOGY, GOOD INFORMATION.

新しい情報を、チームの力に。

私たちは、常に、業界の最新情報、最新テクノロジーを集め、シェアすることで、世の中の先端の動きと連動した、革新的なサービスを提供していきます。



3. GLOBAL VISION, LOCAL WIN.

世界に目を向け、地域に貢献する。

私たちは、大きな志を持ち、その志を地域や仲間と共有しながら、共に成長し、共栄していきたいと思います。



※仲間となる企業やお客様へ向けた約束。



▶オートアライアンスの求める人物像



<価値観>

1. 挑戦する ”たのしさ”

2. 協働する ”よろこび”

3. 成し遂げる ”達成感”



<キャリア人材>

1. 経営企画・経営管理・店舗運営・事業立上げ(海外含む)

2. M&A(バックヤード、交渉、クロージング、DD)

3. SE・SIer・データサイエンティスト

※開発・運用経験優遇:Salesforce、Tableau、GCP、BigQuery、TensorFlow、AWS、Magic



オートアライアンスは、意思を同じくする人や企業の参加を求めています。



▶コーポレートサイト

新コーポレートサイト

http://www.autoalliance.jp

旧コーポレートサイト

http://www.ftb-parts.co.jp(終了予定日未定)



オートアライアンスでは、インタラクティブ性を高めるとともに、ライブ感があってワクワクするような新しい形の情報配信を目指して、WebサイトやSNSなどのメディア運営を行ってまいります。



※コンテンツやサービスは順次追加してまいります。



▶アライアンス企業

▶CI クリエイティブ企業



CREATIVE DIRECTION : TANAKA NORIYUKI

ART DIRECTION / DESIGN : TANAKA NORIYUKI ACTIVITY

COPYWRITER : POOL inc.

WEB DESIGN : Wonderlous llc.



C.I. MOVIE

DIRECTOR : TANAKA NORIYUKI

DESIGN : TANAKA NORIYUKI ACTIVITY

EDITOR : MAKINO AIHEI / KOMORI YUKITO

NARRATION : JEFF MIYAHARA

SOUND : ICHINOSE KYO

MUSIC PRODUCER : ISHIKAWA KAZUO [ BACKSLASH Ltd. ]

PRODUCTION : PYRAMID FILM INC.



タナカノリユキ



クリエイティブディレクター / アートディレクター / 映像ディレクター / アーティスト



1985年、東京芸術大学美術研究科修了。アートやデザインといった枠組みを越え、ビジュアルコミュニケーションに関わるクリエイティブ領域で幅広く活躍。

自身のアートワークと共に、インタラクティブアートの開発、プロダクト・空間のデザイン、建築の企画・開発、MUSIC VIDEO、CM のディレクション、広告、CIから都市開発まで、ブランディングのアートディレクター、クリエイティブディレクターとして国際的に活躍。



1999年から2007年までユニクロのクリエイティブディレクターを歴任。時代を牽引したクリエイティブとビジョンで、ブランドを確立させ、ブランドイメージの向上、ユニクロの急成長やグローバル化、発展に貢献。最近の仕事にソニーエリクソン XPERIA、資生堂グローバル、などのクリエイティブディレクションがある。2016年から現在、POLA リンクルショットのディレクションを手掛ける。



主な受賞歴

第5回日本グラフィック展奨励賞(1984)、第2回 JACA 展特別賞(1984)、第3回 JACA 展グランプリ(1985)、東京芸術大学制作買い上げ賞(1985)、日本グラフィック展年間作家新人賞(1987)、TDC 会員賞銀賞(1992)、第4回世界ポスタートエリンナーレ・トヤマ銅賞(1994)、DDA 通産大臣賞(1996)優秀賞(1988、1996)、アジアンパシフィック広告賞 CF 部門金賞、プリント部門銀賞(1998)、フジサンケイ広告大賞制作者賞(2000)、朝日広告賞(2000)、TCC 賞(2001)、東京 ADC会員、TDC 会員、朝日広告賞審査委員、グッドデザイン賞審査委員、ベストデビュタント賞審査委員長など。



POOL inc.



POOL inc. は、すべての仕事において、

ブランドの歴史や哲学から探ったコンセプトを開発し、

そこからネーミング、広告制作、施設開発、商業開発、地方創生など、

様々なカタチで長期的なブランドの育成を行っています。



VISION CREATIVE. POOL inc.

戦略からビジョンへ。

従来のような個別の表現戦略ではなく、

未来にどうあるべきかを共有する「VISION」を創造、

その VISION と CREATIVE を完全に連動しながら、

POOL INC. / POOL DESING / POOL NEST という3つの視点から、

CM やグラフィックなどの既存広告領域はもちろん、

新事業開発やスタートアップ支援、都市開発など、

日本のすべてをブランディングします。



http://pool-inc.net/





Wonderlous llc.



ワンダラスはデジタルメディアの製作に特化したクリエイティブエイジェンシー。2011年の設立以来、エンターテイメント業界から、企業のクリエイティブまで幅広いクリエイティブディレクションを展開。デジタルメディアとして必要不可欠な WEB・映像制作・グラフィックのプランニングから製作までを行う。

常に新しいエッセンスをクリエイティブに採用し、ユーザーの心を惹きつけ、現代のデジタルメディアスピードに対応した、ワンストップソリューションをモットーに活動を続けている。



http://urwonderlous.com/



