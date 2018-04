一風堂、西オーストラリア、パース初進出！豪州5号店を4/5（木）グランドオープン

リリース発行企業:株式会社力の源ホールディングス

株式会社力の源ホールディングス(本社:福岡市中央区、代表取締役社長兼COO:清宮俊之)傘下のCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.(本社:シンガポール)は、現地のラインセンスパートナーであるSTG Food Industries 5 Pty Ltd(本社:オーストラリア)と共に、西オーストラリア州パース市に「一風堂」Perth Kings Square店を2018年4月5日(木)にグランドオープンいたしました。「一風堂」としてはシドニーに続く豪州5店舗目の出店で、西オーストラリア州及びパース市には今回初進出となります。

パース市は、大自然に囲まれ気候にも恵まれた地域で、長年観光地としても人気のエリアです。「一風堂」Perth Kings Square店は、街の中心地 メイン通りWellington Stに面し、パース駅から徒歩5分のオフィスビルの1階にオープン。近隣には美術館や図書館、カルチャーセンターなどの文化的な施設や州政府事務所、大学などがあり、昼夜学生からビジネスマン、観光客まで様々な人たちが行き交います。バーを中心にイタリア料理や中華料理、ベトナム料理店などの飲食店が立ち並ぶ中、「一風堂」の店頭には開店初日より長蛇の列ができ、92席の客席が終日満席大盛況にてグランドオープンを迎えることができました。



和のモチーフが随所に散りばめられたあたたかな雰囲気の店内には、シーンに合わせてご利用いただけるようソファ席やバーカウンター席を配置。オープンキッチンにすることによりライブ感溢れる空間を演出しています。料理は、一風堂看板商品の「白丸元味」や「赤丸新味」に、「餃子」などのサイドメニュー、「炙りサーモン巻き」や「うなぎ丼」の創作和食など、前菜からメイン、デザートまでダイニングスタイルでお楽しみいただけます。また、地元パースに根付いたバー文化に合わせて日本酒やワインなど豊かなラインナップにて提供します。日本食がまだ浸透していない新たな地で、さらなるJAPANESE WONDERを広めるべく、新しいチャレンジを続けてまいります。



●店舗情報

開業日 :2018年4月5日(木)

店名 :IPPUDO Perth Kings Square (イップウドウ パースキングススクエア)

住所 :Shops 1.2 and 1.3, KS1, Kings Square, 556 Wellington Street, Perth WA 6000

TEL :+61 8 9324 2575

営業時間 :月~木・日 11:00~21:00(LO:20:30)

金・土 11:00~22:00 (LO:21:30)

IPPUDO AUSTRALIA HP: http://ippudo.com.au/

Facebook :https://www.facebook.com/ippudo.au/

Instagram :https://www.instagram.com/ippudo.au/



●商品ラインナップ(一例)※ 1 AUD=82円換算の場合

白丸元味SHIROMARU MOTOAJI(15 AUD/約1,230円),赤丸新味AKAMARU SHINAJI(16 AUD/約1,312円) ,からか麺KARAKA-MEN(17 AUD/約1,394円),山芋フライJAPANESE YAM FRIES(7 AUD/約577 円),牛さがり焼きBEEF SAGARI YAKI(19 AUD/約1,566 円),ポークバンズPORK BUN(6 AUD/約494 円) ,うなぎ丼GRILLED UNAGI DON(14 AUD/約1,154 円) ,炙りサーモン巻き SEARED SALMON SUSHI ROLL(15 AUD/約1,236 円),ヌテラチョコポットNUTELLA CHOC POT(11 AUD/約902円) ,抹茶チーズタルト MATCHA CHEESE TART(11 AUD/約902円)



●運営会社概要

運営会社名: STG Food Industries 5 Pty Ltd (オーストラリアでのライセンスパートーナーです。)

※オーストラリア国内で60店舗以上の飲食店の運営に携わるST Group傘下の企業です。

ST Group HP:http://stgroup.net.au/



●オーストラリア国内既存店舗紹介(直営店)

IPPUDO WESTFIELD

Level 5, Westfield Sydney, 188 Pitt Street, Sydney NSW 2000

IPPUDO CENTRAL PARK

Lower Ground, Central at Central Park, 28 Broadway, Chippendale NSW 2008

IPPUDO MACQUARIE

Level 4, Macquarie Centre, Herring and Waterloo Roads, North Ryde NSW 2113

IPPUDO CHATSWOOD

The District Podium Level, Chatswood Interchange, 438 Victoria Avenue, Chatswood NSW 2067

※力の源グループは2012年12月にオーストラリア1号店となる SYDNEY WESTFIELD店を直営での出店を皮切りに、オーストラリア国内で「IPPUDO」4店舗及び、「GOGYO」1店舗を直営にて運営。また、「IPPUDO」1店舗をライセンスパートーナーが運営しています。



▼プレスリリースPDFはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d15834-20180406-9787.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

【株式会社 力の源ホールディングス(力の源グループ)について】

ラーメン専門店「一風堂」やアメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、店舗運営や商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の生産、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設など、食全般にまつわる事業を行うグループです。2025年に向けて国内300店舗・海外300店舗の計600店舗の出店を目指しております。



代表者:代表取締役社長兼COO 清宮 俊之

本社所在地:福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B号 URL :http://www.chikaranomoto.com



【一風堂情報はこちらから】

一風堂サイト http://www.ippudo.com

一風堂マガジン“OUTSIDE” http://ippudo-outside.net

一風堂公式フェイスブック https://www.facebook.com/hakataippudo

一風堂公式ツイッター https://twitter.com/IPPUDO_JP

一風堂公式インスタグラム https://instagram.com/ippudo_jp

一風堂オンライン通販 http://ec-ippudo.com



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ