ミニオン×ホークス コラボグッズ登場！「キングボブ」は2017リーグ優勝したチーム限定！
リリース発行企業：福岡ソフトバンクホークス株式会社
●Ｔシャツ（集合） キッズ・大人
【価格】
キッズ：各2,700円（税込）
大人：各3,240円（税込）
【サイズ】
キッズ：110/130
大人：S/M/L/XL
●Ｔシャツ（ボブ） キッズ・大人
【価格】
キッズ：各2,700円（税込）
大人：各3,240円（税込）
【サイズ】
キッズ：110/130
大人：S/M/L/XL
●フェイスタオル
【価格】2,160円（税込）
【サイズ】約800×330mm
●アクリルキーホルダー（集合）
【価格】850円（税込）
【サイズ】約95×95mm
●アクリルキーホルダー（キングボブ）
【価格】850円（税込）
【サイズ】約105×70mm
●巾着（集合）
【価格】870円（税込）
【サイズ】約200×170mm
●巾着（キングボブ）
【価格】870円（税込）
【サイズ】約200×170mm
●トートバッグ（ボブ）
【価格】2,160円（税込）
【サイズ】約400×480×150mm 持ち手550mm
●応援カンフーバット
【価格】1,080円（税込）
【サイズ】約370×Φ35mm
●ステッカー（集合）
【価格】500円（税込）
【サイズ】約100×100mm
●ステッカー（キングボブ）
【価格】500円（税込）
【サイズ】約100×70mm
●フリフリ缶バッジ
【価格】650円（税込）
【サイズ】缶バッジ約57mm、アクリル約30×29mm
●iPhone7/8ケース（集合）
【価格】2,700円（税込）
【対応機種】iPhone6/6s/7/8 （サイズ：69×139×9mm）
※その他のiPhoneには対応しておりません。
●iPhone7/8ケース（ボブ）
【価格】2,700円（税込）
【対応機種】iPhone6/6s/7/8 （サイズ：69×139×9mm）
※その他のiPhoneには対応しておりません。
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