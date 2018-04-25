ぶらり佐賀！銘菓めぐりの旅
リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟
佐賀市のまちナカを南北に貫くシンボルロード（中央大通り）沿いにある、“佐賀銘菓の老舗”4店舗のこだわり銘菓を食べながら、佐賀の街並みをぶらりとめぐってみよう！
一般社団法人佐賀市観光協会は、平成30年4月より着地型旅行商品「ぶらり佐賀！銘菓めぐりの旅」の販売を開始します。
「ぶらり佐賀！銘菓めぐりの旅」は、佐賀市観光案内所（JR佐賀駅構内）または佐賀市観光交流プラザ（エスプラッツ2F）でチケット（500円・税込）をご購入頂くと、佐賀市シンボルロード（中央大通り）沿いの老舗佐賀銘菓店4店舗で、各店それぞれの“佐賀銘菓”を貰うことが出来ます。
また、今回販売開始分よりチケット購入者限定で、佐賀城本丸歴史館や佐賀銘菓の老舗・鶴屋など計5箇所で特典を貰うことができ、達成商品としてプレゼントも貰うことが出来る「ぶらり佐賀！わくわくMINIスタンプラリー」も開催されます。
販売期間／平成30年4月1日（日）～平成31年3月31日（日）
参加店舗／村岡屋本店、八頭司伝吉本舗佐賀唐人町店、村岡総本舗唐人町店、北島白山本店
チケット／500円（税込）
販売箇所／
１.佐賀市観光案内所…佐賀市駅前中央1-11-10（JR佐賀駅構内）
２.佐賀市観光交流プラザ…佐賀市白山2-7-1エスプラッツ2階
https://www.sagabai.com/main/3019.html
●ぶらり佐賀！わくわくMINIスタンプラリー
「ぶらり佐賀！銘菓めぐりの旅」購入者が参加できるスタンプラリー。対象となる5施設（店舗）で様々な特典の提供を受けられるほか、各施設で貰えるスタンプを集めると、佐賀市観光案内所または佐賀市観光交流プラザでプレゼント（佐賀市オリジナルグッズ）を貰うことが出来ます。
参加施設／佐賀県立佐賀城本丸歴史館、鶴屋菓子舗本店、佐賀工房バルーンミュージアム店、肥前通仙亭、開運さが恵比寿ステーション
【問い合わせ先】
一般社団法人佐賀市観光協会
佐賀市白山二丁目7番1号エスプラッツ2F（担当：山口）
TEL: 0952-20-2200, FAX: 0952-28-5656
http://www.sagabai.com/
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528
http://www.asobo-saga.jp/
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