今、小倉が面白い。お得に美味しく楽しむ「ナッセバル」開催。36店舗で1品＋1ドリンク＝通常1,300円以上が800円。6/28(木)～4日間限定。

リリース発行企業:株式会社サンマーク

株式会社サンマーク(本社:福岡市中央区大名、代表取締役社長:阿多浩一)は九州の政令指定都市3エリアで、フリーペーパー「北九州ナッセ」「福岡ナッセ」「熊本ナッセ」を毎月1回発行しています。この度、ナッセ北九州編集部(小倉北区浅野)主催で『ナッセバル』を開催。小倉北区の気になっている和洋中麺バーなど多岐にわたる飲食店が全36店参加・協賛。リストバンドをつけてお得に「はしご」できるイベントです。

リストバンドつけて「ちょい飲み、ちょい食べ」。参加店30店、協賛店6店をお得&気軽に回れる『ナッセバル』を6月28日から4日間開催します。

※料理写真はイメージです。実際のメニューとは異なる場合があります。



■ナッセバル特設ページ [参加店・MAP・イベント詳細]

http://kitakyushu.nasse.com/nassebar/



今回はチケット制ではなく、リストバンド制(1度外すと無効)。チケットの追加購入や、受け渡しの煩わしさがなく、快適に参加できます。ナッセ北九州編集部での「バル(はしご酒)」イベントは初。これまでの街コンや20周年祭などの実績をもとに、小倉に人が溢れ、参加者も参加店も満足度の高いイベントとなるべく準備を行っています。参加店からも「ナッセだから協力する」「盛り上がるならやろう!」という声を頂いており、開催が期待されています。







■リストバンド購入・参加に関するお問い合わせ先

ナッセ北九州編集部(平日10:30~18:00)

Tel :093-551-5227

住:小倉北区浅野2-11-15 KMMビル別館3F



※料理写真はイメージです。実際のメニューとは異なる場合があります。



■参加店30店 通常1,300円以上を「お酒と逸品料理のセット」で【800円】

八くら/ホルモン・カラカラ/あぶりや長介/魚と鶏の家 ととんち&保榮丸/とりのてつ 魚町店/たちのみ11/Base Cafe/BAR VENTO/ジラフモノクローム/WADACHI/グリルテーブル くわとろ/Gill&co./バンケット/竹家/KOREAN BAR K/炉端 龍のひげ/温酒場 酔小/KCB342/BUTABAR きれんじ家/COFFEE BAR J/

メサデフェリース/カーニバル/SALVATORE CUOMO & BAR 小倉/活魚料理店 黒田節/小倉ラータンメン 志/スクエアラボ/楽酒ダイニング 元気也/IN THE BARK/Life is Beer! 11TAP/かすうどん大福



■協賛店6店 6.29・30(19:00~20:30)限定 チャージ込ワンドリンク(おつまみ付)¥800

BAR en エン/BAR HIDING バーハイディング/Cinema & Sports Pub Galaxy/バール デ 小長光 コナガミツ/Sin City シンシティ/Whisky Pub Distill ディスティル



全36店 順不同/敬称略



-------------------------------------

ナッセ編集部は、今後も「飲食店活性から地域活性化」を目的に、北九州市に在勤在住の方が「もっと街を楽しむ体験」を提供できる企画を実施して参ります。

-------------------------------------



【開催概要】

イベント名:ナッセバル

参加資格:20歳以上(未成年不可)

期 間:6/28(木)~7/1(日)

時 間:店舗により異なります。

※日曜定休の店舗は6/30(土)まで

場 所:小倉北区の街中

主 催:ナッセ北九州編集部

【会社概要】

社 名:株式会社 サンマーク

所在地:福岡県福岡市中央区大名1-1-7

代表者:阿多浩一

設 立:昭和62年1月

URL :http://www.sunmark.bz



(C)Sunmark.Inc ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ