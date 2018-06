宗像フェス～Fukutsu Koinoura～第3弾アーティストを発表！

リリース発行企業:宗像フェス福津恋の浦実行委員会





数々の伝説を残してきた宗像フェス。

今年は更にスケールアップして福津市の恋の浦で開催が決定!

第1弾、第2弾アーティスト発表では9/8 (Sat)に家入レオ、THE BEAT GARDEN、中川翔子、PUFFY

ファンキー加藤、Little Glee Monster、9/9 (Sun)にAimer、edda、KANA-BOON、KREVA、ゴールデンボンバー、きのこ帝国など、人気と実力を兼ね備えた面々がラインアップ!

そして、なんとMCではNHK大河ドラマ「西郷どん」主演、鈴木亮平や人気お笑い芸人スピードワゴンが発表された。

今回の第3弾アーティスト発表では、Official髭男dism、KICK THE CAN CREW、羊文学が追加!!!

2日間で約16組の豪華アーティストが恋の浦「夕日の丘」に集結



宗像の大自然の素晴らしさ活かしたフェス会場、さらにd&b+DiGiCoの最強のサウンドシステムを使用した素晴らしい音響でのライブは全ての音楽好き必見。

昼はギラギラ眩しい太陽がステージを照らし、夕暮れは美しく妖艶に燃えるような色が会場を包み込みます。

そして輝く月が会場を照らす夜は、音楽フェスの規模をはるかに超えたアート花火!!

出演アーティストの珠玉の名曲に合わせ、世界花火師競技会優勝の匠「ワキノアートファクトリー」が2日間で合計7000発も打ち上げ、夏の最高の思い出を夜空に彩ります!





隣の会場では、広大な恋の浦を活かしたファミリー向けのアトラクションや、地元の食材を贅沢に使った飲食ブースが50店舗以上も並ぶ大型食フェス「ふくつ サマーピクニック (入場無料)」も同時開催!



あらゆる世代が最高の夏の思い出を作れる宗像フェス。

最終の第4弾アーティスト発表にもご期待ください!



「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 世界遺産登録1周年記念

宗像フェス~Fukutsu Koinoura~



◆日時

2018/9/8 (Sat)、9/9 (Sun)

開場 10:00 / 開演 11:00 (予定)

ライブ終演 20:00 (予定)

※ライブ終演後、約30分間、音楽花火が夜空を彩ります。

※雨天決行 (荒天の場合は中止)



◆会場

恋の浦 夕日の丘 〒811-3307 福岡県福津市渡641



◆出演アーティスト

9/8 (Sat)

LIVE : 家入レオ / HY / THE BEAT GARDEN / 中川翔子 / ファンキー加藤 / PUFFY /

Little Glee Monster / and more…

MC : 鈴木亮平 / 立山律子



9/8 (Sun)

LIVE : Aimer / edda / Ofiicial髭男dism / KANA-BOON / KICK THE CAN CREW / きのこ帝国 / KREVA /ゴールデンボンバー / 羊文学 / and more…

MC : スピードワゴン / 立山律子



チケット 先行販売中!!!

・ローソンチケットプレリク2次先行受付(先着)

受付URL:http://l-tike.com/munakatafes

【受付期間】6月28日(木) 17:00~7月1日(日) 23:00



◆オフィシャルサイト http://munafes.jp/

◆Facebook https://goo.gl/JixNe8

◆Twitter https://twitter.com/hanabi_munakata

◆Instagram https://www.instagram.com/munakatafes

◆LINE@ https://page.line.me/gfr4043p



■チケットに関するお問合わせ:キョードー西日本

TEL : 092-714-0159 (平日 10:00~19:00、土曜日 10:00~17:00)

■公演に関するお問い合わせ:宗像フェス運営事務局

TEL : 0940-62-5517 (平日 10:00~17:00)



