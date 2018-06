福岡発コワーキング「The Company」次なる海外拠点はホノルル！ハワイ初のコワーキングスペース「BoxJelly」とのコラボレーション店舗をホノルルにて開業へ

リリース発行企業:株式会社Zero-Ten

プロジェクト創生型ワークスペース&コミュニティの『The Company(ザ・カンパニー)』を運営する株式会社Zero-Ten(本社:福岡市博多区、代表取締役:榎本 二郎)は、Jelly Works LLC(本社:ハワイ州ホノルル、CEO:Rechung Fujihira)との合弁会社(Jelly Works X Zero-Ten LLC、以下「JV」)を設立し、海外2号店『BoxJelly X The Company Honolulu(仮)』をホノルルにて開業いたします。

ハワイ初コワーキングスペース「BoxJelly」との業務提携で実質2店舗を展開へ



「BoxJelly」はハワイ初のコワーキングスペースとして2011年に開業以来、2017年には「The 20 Best Coworking Spaces Across the Globe(※1)」にランクインするなど世界的に注目されています。BoxJellyには、年齢や業種に縛られることなく、個人から多国籍企業まで多数のクライアントが共存しており、Fast Retailing(ファーストリテイリング)やCentral Pacific Time(オンラインラジオステーション)などの企業が入居しています。今回の業務提携によって、既存の「BoxJelly」の経営にも「The Company」が参画するため、新店舗と合わせて実質2店舗を展開いたします。

※1:『The 20 Best Coworking Spaces Across the Globe』https://www.huffingtonpost.com/entry/the-20-best-coworking-spaces-across-the-globe_us_59c42edae4b08d661550413b



「働く」こと以上に価値を見出せる生活空間。米国市場への展開も現地スタッフが支援



新店舗は、ホノルルのカカアコ地区再開発プロジェクトとして誕生した60エーカーにも及ぶ「ワードビレッジ」の中心地にて開業予定。市街地でありながら広大な自然とオーシャンフロントの立地を持つ、充実した近隣環境が特徴です。「働く」こと以上に価値を見出せる生活空間で、プロフェッショナルたちをサポートします。店舗内には、ハワイに根付き世界へと広がるスペースとして、「Central Pacific Time」のラジオ局やアーティスト・イン・レジデンススタジオ(※2)を設ける予定で、文化・芸術的な関係強化に奮闘しながら創造と発信の双方を実現します。



米国市場への展開を目指す日本企業には、ローカルシーンへの参画やリレーション構築の「場」を提供いたします。既に日本からハワイへビジネス展開したコミュニティに参加できることは非常に貴重で、ローカルシーンに接触する機会を求めている方に対しても、交流の場を設けることが可能です。現地でのビジネスマッチングから穴場ビーチの紹介まで、現地スタッフがサポートいたします。

※2:一定期間においてアーティストに芸術作品制作と発表の場を無償提供するフリーランスアーティストの支援型プログラム



▼Jelly Works LLC CEO / Rechung Fujihira氏のコメント



「今回の提携で、アジア地域でシェアオフィスを展開している家族の一員になることに興奮しています。The Companyがグローバルプレーヤーに成長するという野望は、弊社にも大きなインパクトを与えてくれましたし、私たち自身も成長するチャンスだと感じました。私たちはハワイを超えたオープンなコミュニティの醸成はもちろんのこと、The Companyと共にチーム力を発揮しながら相互にスケールアップできることを楽しみにしています。この『繋がり』を新たに展開するスペースにおける『文化』として育んでいきたいです。」



▼株式会社Zero-Ten 代表取締役 / 榎本 二郎 コメント



「福岡・ハワイ間は直行便もあり、米国市場への展開を目指すのに最適な土壌です。今後、日本とハワイで連携をして、共同のプロジェクトを計画していく予定です。多様なアイデアやサービス、イベントを相互に生み出していくことを期待しています。ハワイは日系企業ですと、ブライダル業や観光業の方々が多く、日本人は日本人に、アメリカ人はアメリカ人のみを対象にしたサービスが多くを占めているので、日本人とアメリカ人の両方を対象としたグローバルなサービスはまだ少ないのが現状です。今回出店するコワーキングスペースで日米が協業して、よりグローバルに展開できるサービスを作りたいです。」



■BoxJelly X The Company Honolulu(仮称・海外2号店)

場所:1200 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 USA

開業予定:2018年年内

敷地面積:約200坪



■「BoxJelly」とは

ハワイ州ホノルルに2011年開業。学生時代のプロジェクトが、ハワイ初のコワーキングスペースの実現となる。BoxJellyという名の由来となったハコクラゲ(Box Jellyfish)の様に、島に変化を起こす触媒となる。一番ということ以外に、BoxJellyは芸術における強力なプログラムと、「箱」の中とより大きなコミュニティの両方におけるコミュニティビルディングに力を入れている。

http://www.theboxjelly.com/



■『The Company(ザ・カンパニー)』とは

ワークシェアとマルチロケーションをキーワードに、新しいチームの作り方と大きな仕事づくりを可能にする全く新しい形のワークスペース&コミュニティ。「個人がタッグを組みプロフェッショナルチームに」「企業の枠にとらわれないチーム作りが即座に可能」「国内外にネットワークが繋がりグローバルな仕事を」など、単なる空間のシェアではなく、コミュニティを構築する空間を目指す。

公式サイト: http://thecompany.jp/



■ 運営会社

商号 :株式会社Zero-Ten

所在地 :福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル 1F

代表者 :榎本 二郎

設立 :2011年9月9日

公式サイト:http://zeroten.jp/



