一風堂、タイ バンコクに連続出店！ タイ10号店を6/28(木)オープン

リリース発行企業：株式会社力の源ホールディングス

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役会長兼社長：河原成美）傘下のCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（本社：シンガポール）は、現地のラインセンスパートナーであるFOODXCITE COMPANY., LIMITED.（本社：タイ）と共に、2018年6月21日にオープンしたばかりの新店「一風堂」J'Avenue店に続き、タイ10号店目となる「一風堂」Central Rama III店を2018年6月28日（木）にグランドオープンいたしました。

「一風堂」Central Rama III店は、タイの大手デベロッパー セントラルグループの大型複合商業施設「Central Grand Rama III」に出店。交通量の多いRama III Road沿いに位置し、近くには有名レストランやフィットネスセンター、フードコートが立ち並びます。同月21日にオープンしたばかりのバー併設店舗「一風堂」J'Avenue店がある外国人や日本人駐在員の多い地区に対し、「一風堂」Central Rama III店は、タイ現地の方が住居するコンドミニアムや学校施設が多数存在しており、地元のお客様が集まるエリアへの出店で、地元文化にさらに深く広く根付いた地域密着型のお店を目指します。



ラーメンは、一風堂看板商品の「白丸元味」や「赤丸新味」のほか、「元祖 零」や「鶏豚かさね」、「担担まぜそば」などをお手頃価格で提供します。サイドメニューには「スパイシー餃子」や「一風堂特製鉄板チャーハン」などもご用意し、前菜からメインまでダイニングスタイルでお楽しみいただけます。さらに、日本の夏の風物詩でトレンドスイーツの「かき氷」や「スムージー」などインスタ映えするバラエティに富んだカフェメニューもご用意します。

店舗デザインは、木目調の落ち着いたあたたかな雰囲気に、一風堂のモチーフ赤色の丼のランプや店頭の提灯が賑わいを彷彿させる印象的な空間に仕上がっています。

オープンを記念して、2018年6月28日～7月1日の4日間、「鶏豚かさね」と「元祖 零」ラーメンを特別価格で提供します。一風堂は、タイをはじめシンガポールやインドネシア、マレーシア、フィリピン、ミャンマーなどの東南アジアにおいてもさらなるJAPANESE WONDERを広めるべく、新しいチャレンジを続けてまいります。



●店舗情報 Shop Information

【開業日 Grand Opening】2018年6月28日

【店名 Name】IPPUDO Central Rama III

【住所 Address】Central Rama III 638, 638c 6thfl. No.79 Sathupradit Road, Chongnonsi, Yannawa, Bkk.

【営業時間 Hours】月～木 10:30～21:00 (LO20:30)

金 10:30～22:00 (LO21:30)

土日 10:00～22:00 (LO21:30)

【席数 Seats】50席程度

【Web Site】http://www.ippudo.co.th/en （英語版）、 http://www.ippudo.co.th（タイ語版）

【Facebook】https://www.facebook.com/IppudoThailand

【Instagram】https://www.instagram.com/ippudothailand/



●商品ラインナップ（一例）※1THB=3JPY換算の場合 Signature Dish

白丸スペシャルSHIROMARU SPECIAL(280THB/ 940JPY)、赤丸スペシャルAKAMARU SPECIAL(300THB/1,006JPY)、からかスペシャルKARAKA SPECIAL(310THB/1,040JPY)、元祖 零 ZERO(130THB/431JPY)、鶏豚かさねKASANE（140THB/464JPY）、担担まぜそばTAN TAN MAZESOBA（160THB/530JPY）、焼き枝豆YAKI EDAMAME(100THB/335JPY)、スパイシー枝豆SPICY EDAMAME(80THB/268JPY)、揚げたこやきAGE TAKOYAKI(120THB/ 398JPY)、一風堂特製鉄板チャーハン IPPUDO FRIED RICE (130THB/431JPY)、スパイシー水餃子（110 THB/364JPY）、マンゴーチーズかき氷 KAKIGORI MANGO CHEESECAKE(180THB/597JPY)、マンゴータンゴースムージーMANGO TANGO SMOOTHIE（95THB/ 315JPY）ほか







●運営会社概要

運営会社名：FOODXCITE COMPANY., LIMITED.

2014年8月にタイ国内でのIPPUDO 1号店の出店を皮切りに、タイ国内で10店舗を運営する現地のライセンスパートーナー企業です。



▼PDFデータはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d15834-20180629-5386.pdf

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【株式会社 力の源ホールディングス（力の源グループ）について】

ラーメン専門店「一風堂」やアメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や店舗運営、商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の生産、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設など、食全般にまつわる事業を行うグループです。

代表者：代表取締役会長兼社長：河原成美

本社所在地：福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B号 URL ：http://www.chikaranomoto.com



【一風堂情報はこちらから】

一風堂サイト http://www.ippudo.com

一風堂マガジン“OUTSIDE” http://ippudo-outside.net

一風堂公式フェイスブック https://www.facebook.com/hakataippudo

一風堂公式ツイッター https://twitter.com/IPPUDO_JP

一風堂公式インスタグラム https://instagram.com/ippudo_jp

一風堂オンライン通販 http://ec-ippudo.com

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