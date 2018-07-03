第14回有田ウィンドウディスプレイ甲子園　九州3県から15チームが出場します

リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟





佐賀県有田町で、この夏開催される「第14回有田ウィンドウディスプレイ甲子園」の参加チームと参加店が決定しました。今年は15チーム、総勢44名の高校生が参加します。参加校は、佐賀県の有田工業高校、牛津高校、長崎県の佐世保工業高校、福岡県の大川樟風高校の4校です。また、今年は明治維新150年の記念の年ということで、『明治維新150年と有田』をテーマにしており、高校生が“明治”をどのように表現し、それを作品にするのか楽しみです。今年の夏も、野球の甲子園に負けないくらいの熱い戦いが有田で繰り広げられます。



■スケジュール

7月24日（火） 9:00～開会式 （香蘭社前・赤絵町工房）

⇒各店舗にて17時まで設営

7月25日（水）～8月26日（日） 作品展示

7月25日（水）～7月31日（火） 一般のお客様投票

8月1日（水） 10:00～プレゼンテーション（香蘭社前・赤絵町工房）13:00～表彰式 （ 〃 ）



■参加チーム及び参加店

※上有田駅方面から有田駅方面までの順

1.奥の細川（有田工業高等学校2年2名）／蒲仙堂（有田町中樽）

2.樟すいっちIII（大川樟風高等学校3年3名）／中山陶和堂（有田町上幸平）

3.Φ<ファイ>（牛津高等学校3年4名）／アトリエ夢（有田町上幸平）

4.ふくきたる（有田工業高等学校1年4名）／田中陶器店（有田町上幸平）

5.キャロット（牛津高等学校3年3名）／手塚商店（有田町大樽）

6.凛<りん>（佐世保工業高等学校2年2名）／うつわ処 けいざん（有田町幸平）

7.ONE DREAM+（佐世保工業高等学校2年3名）／深川製磁本店（有田町幸平）

8.煌<きらめき>（佐世保工業高等学校2・1年3名）／藍土（有田町幸平）

9.おむらいす（有田工業高等学校2年3名）／ヤマオ昭山堂（有田町幸平）

10.レッドビーンズ（大川樟風高等学校2年3名）／三光堂（有田町赤絵町）

11.樟モチ（大川樟風高等学校2年3名）／肥前赤絵窯元 鷹巣（有田町赤絵町）

12.チーム リバーフ（有田工業高等学校2年2名）／豊美堂（有田町中の原）

13.MADOZO（有田工業高等学校2年3名）／光武商店（有田町中の原）

14.Rabbit★//（牛津高等学校3年3名）／賞美堂本店（有田町中の原）

15.Fooo！<フォー>（牛津高等学校3年3名）／陶冶（有田町岩谷川内）



【お問い合わせ】

一般社団法人 有田観光協会

TEL：0955-43-2121



【発信】

一般社団法人 佐賀県観光連盟

〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528

http://www.asobo-saga.jp/



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