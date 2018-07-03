佐賀県有田町 涼を誘う有田の音色♪夏の特別企画「有田ふうりん展」開催！
リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟
涼やかな音色で暑い夏を涼しく感じさせてくれる日本の知恵、風鈴。有田の夏に涼やかな音色が響く「有田ふうりん展」を伝統文化の交流プラザ「有田館」（有田町幸平1-1-1）にて開催します。
「有田ふうりん展」では、有田の窯元や商社が取り扱っている約100種類の有田焼の風鈴を展示・販売いたします。形や厚みによってそれぞれ違う有田焼の風鈴の音色と、色鮮やかなデザインをお楽しみいただけます。また、有田小学校6年生が絵付けした風鈴も展示いたします。
夏の風・涼を誘う音色、色とりどりの楽しい有田焼の風鈴を、お家の外ではもちろんお部屋の中でも是非お楽しみください。
■有田ふうりん展
期間／6月30日(土)～8月31日(金）
場所／伝統文化の交流プラザ「有田館」 (有田町幸平1-1-1)
価格／1,000円～5,400円(税込)
【お問い合わせ】
伝統文化の交流プラザ「有田館」
TEL：0955-41-1300 FAX：0955-41-1301
ありたさんぽ http://www.arita.jp/
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528
http://www.asobo-saga.jp/
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