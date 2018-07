ICT（情報通信技術）を活用したビジネスコンテストの開催について

リリース発行企業:株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(取締役社長 柴戸 隆成、以下:FFG)は、ICT(情報通信技術)を用いたサービス、アイデアを募集するビジネスコンテスト「X-Tech Innovation 2018(クロステック イノベーション 2018)」を下記の通り開催いたしますので、お知らせいたします。

本コンテストは、急速に発展する様々なテクノロジーに着目し、業界・業種を横断する新しいサービス、ビジネスアイデアをスタートアップ企業等から広く募集することで、優れたアイデアを発掘・表彰すると共に、これらのビジネスアイデアの事業化に向けたサポートや、FFGおよび九州に根ざす地場企業とのマッチング、既存ビジネスへの活用可能性を模索することで、地域経済の活性化を目指す取組みとして、今回で4回目の開催となります。

今年度は、昨年度共同開催した北海道銀行(頭取 笹原 晶博)、沖縄銀行(頭取 山城 正保)に加え、新たに七十七銀行(頭取 小林 英文)が参画することで、北海道(札幌)・東北(仙台)・九州(福岡)・沖縄(那覇)の4地域を結ぶ日本を縦断する地域共創型イベントとして、地域や既存の枠組みを越えた新たなネットワークの構築とオープンイノベーションの実現を目指します。

また、九州(福岡)エリアでは、一般財団法人ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団(キューテック)との間で、コンテストと助成金の同時申込み(応募)を可能とする連携を行うことで、アイデア段階の研究・開発を資金面からもサポートする新たな取組みを進めてまいります。

下記開催概要、テーマ等をご参照のうえ、ふるってご応募下さい。

コンテストの詳細は、特設サイトをご覧ください。 URL: http://www.ibank.co.jp/xtech2018/

X-Tech Innovation 2018 の概要

■コンテスト名称

X-Tech Innovation 2018 ~ Change from the local, Everything starts from here.~

※“X-Tech”(クロステック)とは、様々な業界・業種を横断したTechnologyの活用により、オープンイノーベションを起こす取組みをイメージした造語です



■開催目的

1.ICTを活用した各種サービスの革新

2.大手・地場企業と新しい技術・ビジネスアイデアを持つスタートアップ企業とのマッチング支援

3.上記1.・2.を通じた地域経済の発展・活性化への貢献



■募集テーマ

■応募資格

・�デジタルテクロノロジーを活用し、九州・沖縄・北海道・東北はもとより地域に根ざした企業のビジネスの加速や、地域の生活者・企業にとって有益なサービスを生み出す意欲がある法人・団体・個人。 (個人の場合は満18歳以上)

・�応募時点でのサービス提供の実績有無は問わない。



■応募方法

・�コンテストに参加・応募をご希望の方、また詳細は以下の特設サイト(web)よりご確認ください。

URL: http://www.ibank.co.jp/xtech2018/

※ FFG及びグループ銀行(福岡銀行・熊本銀行・親和銀行)、または沖縄銀行、北海道銀行、七十七銀行のHP掲載バナーからも特設サイトがご確認いただけます。



■表彰・特典(各地区毎)

・�最終選考会(ピッチバトル)を3地域でそれぞれ開催。ピッチバトルでの得票数に応じて賞金100万円を参加者に分配。

�・ピッチバトル後に審査のうえ表彰(4地域でそれぞれ表彰)。最優秀賞(賞金50万円)1本、優秀賞(賞金10万円)2本、その他、協賛企業からの賞(特典)を予定�

・ゲストパートナー・協賛企業・サポーターとのネットワーキング。最終選考会当日、ピッチバトル終了後に懇親会を開催�

・優れたアイデアについては、事業化に向けた協業などを検討させていただく場合があります。(事業化・協業・出融資を確約するものではありません)



■スケジュール(スケジュールは現時点の予定です。詳細、変更などは特設サイトにて随時更新)



■主催(共同開催)

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ、株式会社 北海道銀行、株式会社 七十七銀行、株式会社 沖縄銀行





