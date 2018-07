「人間も羽があれば飛べる？見たい夢を見るコツってある？」子どもの頃に思い描いた様々な夢についての最新研究を紹介するラジオ番組がスタート！

リリース発行企業:ラブエフエム国際放送株式会社

ラブエフエム国際放送(本社:福岡市中央区 代表取締役社長:東 圭司 以下、当社)は、「HAVE A GOOD DREAM. いい夢を見よう」をテーマに、生活の中に潜んだ科学を検証するプロジェクト「LOVE FM HAVE A GOOD DREAM PROJECT」を7月にスタートしました。本プロジェクトの一環として7月7日(土)より生活の中に潜んだ科学を紹介するラジオ番組が始まります。



生活の中にある科学を紹介し、夢を伝えるプロジェクト「 HAVE A GOOD DREAM PROJECT」始動



〈特設サイトURL〉http://lovefm.co.jp/dream/



〈ラジオ〉

■世界は夢であふれている

~昔気になってた夢の今をのぞいてみた~

放送日時:LOVE FMにて毎週土曜7:25~7:55から放送

MC:TOM G、YURI

「人間も羽があれば飛べますか?」、「見たい夢を見るコツってあるの?」など、生活の中に潜んだ科学から最新技術まで楽しくわかりやすく紹介。夢膨らむ30分。初回放送2018年7月7日(土)

〈ウェブ〉

■~シリーズ~あの頃の妄想が今どうなってるか確かめてみた。

天神サイトにて月4回配信 天神サイト https://tenjinsite.jp/

ラジオの裏話を交えながら、生活の中にある疑問や妄想を分かりやすく紹介します。



〈イベント〉

■年に一度の夢の学校。LOVE FM HAVE A GOOD DREAM SCHOOL

空の科学、音の科学など生活の中に潜んだ科学を実際に体験しながら学ぶスクール形式のイベントを開催。

楽しい大人も参加できる、見て、触れて、聞いて楽しい夢膨らむ時間をお届けします。

2019年3月までに1回開催予定。詳細は特設サイトにて順次お知らせいたします。

すべての人の夢を応援。LOVE FM HAVE A GOOD DREAM CLUB 結成



LOVE FM HAVE A GOOD DREAM CLUB は夢に向かって羽ばたくすべての人々を応援します。



