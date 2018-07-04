佐賀県武雄市　夏の人気イベント「夏休み陶芸教室　in　飛龍窯工房2018」

リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟





佐賀県武雄市武内町の竹古場キルンの森公園飛龍窯工房では、夏のイベント「夏休み陶芸教室in飛龍窯工房2018」を開催します。今回の陶芸教室では、ランプシェードや植木鉢カバーなど大型の作品を作ることができ、毎年人気のイベントとなっています。



日程／平成30年7月21日（土）～8月12日（日）土日のみ開催

時間／午前の部10:00～12:00、午後の部14:00～16:00

場所／竹古場キルンの森公園飛龍窯工房（佐賀県武雄市武内町大字真手野24001-1）

定員／各部20名

参加料／ランプシェード3,000円、植木鉢カバー2,500円

申込み／要電話予約（希望日の一週間前までに）

※体験時間は２時間程度、完成まで１ヶ月前後かかります



【お問い合わせ】

竹古場キルンの森公園 飛龍窯工房

TEL:0954-27-3383（9:00～17:00 ※火曜日休館）



【発信】

一般社団法人 佐賀県観光連盟

〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528

http://www.asobo-saga.jp/



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