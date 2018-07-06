熊本電力が仮想通貨採掘事業でマイニングファームを本格稼働！8/1から第1期を募集、2020年3月までに売上9,000万円を目指す

リリース発行企業：熊本電力株式会社

■第1期募集内容

熊本県菊池市 OZマイニングファーム1(2018年8月1日 稼働開始) 約100台分

熊本県菊池市 OZマイニングファーム1(2018年8月以降稼働予定) 約500台分

熊本県大津町 OZマイニングファーム2(2018年8月以降稼働予定) 約500台分

熊本県大津町 OZマイニングファーム2(2018年9月以降稼働予定) 約500台分

合計 約1,600台分

＜引受条件＞

・プランA

引受単位 ：100台～

管理手数料：4,000円/台/月(税別)

電気料金 ：11円～14円(季時別料金 税込み 再エネ賦課金・燃調費含まず)※預託いただきます



・プランB

引受単位 ：100台～

管理手数料：月間採掘料の20％

電気料金 ：9.5円～12.5円(季時別料金 税込み 再エネ賦課金・燃調費含まず)※預託いただきます

■国内マイニングファームの拡大に寄与

日本国内で、日本一安い電力会社(九州電力エリア・東京電力エリアの低圧に限り)である熊本電力がオズ社と戦略的に組み、電気料金を最大限下げて、マイニング事業の収支が日本でも十分合う水準にしてまいります。

■日本をマイニングの世界の中心へ

日本国内のマイニングファームを増やし、日本をブロックチェーン技術の根幹となるマイニングの世界の中心へ導いてまいります。

■2020年までに数万台のマイニングマシーンの管理運営の実現

数万台超のマイニングファームの管理運営を目指してまいります。

■ファーム予定地

・熊本県菊池市 OZマイニングファーム1(2018年8月1日 稼働開始) 約1,500台

・熊本県大津町 OZマイニングファーム2(2018年8月 以降稼働予定) 約10,000台

・熊本県八代市 OZマイニングファーム3(2018年9月 以降稼働予定) 約2,000台

・熊本県大津町 OZマイニングファーム4(2018年10月 以降稼働予定) 約2,000台

・熊本県八代市 OZマイニングファーム5(2018年11月 以降稼働予定) 約2,000台

■OZマイニングファームのスケジュール

2018年8月より本稼働を開始し、2020年3月には台数14,000台、売上げは9,000万円/月の計画です。

■熊本電力株式会社 概要(2018年6月現在)

(1)商号 ： 熊本電力株式会社

(2)主な事業内容： 電力の売買業務および売買の仲介業務

(3)設立年月日 ： 2014年3月

(4)本店所在地 ： 〒862-0950

熊本県熊本市中央区水前寺6丁目36-9 県庁東門前ビル4F

(5)代表者 ： 代表取締役 竹元 一真

(6)資本金 ： 47,100,000円(資本準備金含む)

(7)URL ： https://kumamoto-energy.co.jp/



■OZ(オズ)マイニング株式会社 概要(2018年6月現在)

(1)商号 ： OZ(オズ)マイニング株式会社

(2)主な事業内容： 仮想通貨採掘事業、マイニングファーム管理運営事業

(3)設立年月日 ： 2017年11月

(4)本店所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水1157-3

(5)代表者 ： 代表取締役 竹元 一真

(6)URL ： http://oz-mining.com/







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