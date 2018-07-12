佐賀県立宇宙科学館『恐竜展III ジュラ紀ー大型恐竜や始祖鳥が出現した時代-』開催

リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟

佐賀県立宇宙科学館では、7月14日（土）～9月2日（日）まで『恐竜展III ジュラ紀ー大型恐竜や始祖鳥が 出現した時代-』を開催します。

2010年の「恐竜展～トリケラトプスの世界～」、2011年の「恐竜展II～肉食恐竜の世界～」に引き続く第３弾となります。大量絶滅の終焉終焉から始まった恐竜を中心に紹介します。

アロサウルスやディロフォサウルスの大型肉食恐竜や、ディプロドクス、などの首尾の長い巨大な竜脚類、背板が特徴的なステゴサウルス、最古の鳥類とされる始祖鳥などが登場します。

大型恐竜の全身骨格４体や、始祖鳥、その他恐竜等（板状）９体 をはじめ、翼竜や魚竜、ワニ、アンモナイト

など ジュラ紀に生息した生き物たちとその世界を紹介します。



◆概 要◆

期間／2018年7月14日（土）～ 9月2日（日）

場所／佐賀県立宇宙科学館 企画展示室、エントランスホール 他

開館時間／9：15～17：15（平日）

9：15～18：00（土、日、祝）

9：15～18：00（7/21～8/31）

休館日／夏休みは休館日なし（企画展期間中の休館日：7/17のみ）

料金／常設展示観覧料（大人510円、高校生300円、小中学生200円、幼児4歳以上100円）

主催／佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》

展示協力／天草市立御所浦白亜紀資料館、栃木県立博物館、美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館、山口大学理学部地球科学標本室、豊田ホタルの里ミュージアム、ときわミュージアム世界を旅する植物館（順不同）

後援／朝日新聞社、佐賀新聞社、西日本新聞社、読売新聞西部本社、毎日新聞社、NHK佐賀放送局、サガテレビ（順不同）

監修／恐竜くん、山口大学名誉教授 加納 隆（敬称略・順不同）



【お問い合わせ】

佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》

〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町永島16351

TEL: 0954-20-1666

http://www.yumeginga.jp



【発信】

一般社団法人 佐賀県観光連盟

〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528

http://www.asobo-saga.jp/



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