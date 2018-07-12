佐賀県立宇宙科学館 大人気！自由研究道場2018
リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟
今年はどんなお題が登場するのか？毎年大人気の『自由研究道場2018』今年も開催します！
今年で9回目を迎える、「自由研究道場」では、工作をお題にした12種類のネタを用意し、自由研究のサポートしてをおります。ネタの中には、昨年人気があったものから、今年新しく登場したものなど様々な内容を準備しております。
毎年多くの方にご参加いただき、昨年は、20,226名の参加で、20,032工作個数がありました。自由研究の情報やアドバイスを参考に、自分自身で考え、科学する心を育むことを目的に開催しています。
◆概要◆
期間／2018年7月21日(土)～2018年8月31日(金)
時間／10時から16時30分（受付は16時まで）
場所／佐賀県立宇宙科学館 ものづくり工房（約60席）
材料費／100円～300円
内容／工作に関する12種類のネタを用意しています。
【お問い合わせ】
佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》
〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町永島16351
TEL: 0954-20-1666
http://www.yumeginga.jp
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528
http://www.asobo-saga.jp/
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