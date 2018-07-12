佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》プチ・アクアリウム有毒生物展～身近に潜む毒をもった生き物たち～
リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟
佐賀県立宇宙科学館では、《ゆめぎんが》プチ・アクアリウム『有毒生物展』と題し、私たちの身近に潜んでいる毒をもった生き物たちを紹介しています。
夏は、レジャーの季節。海や、山へ出かける機会も多くなってきます。そういった身近なところにも毒をもった生き物がたくさん潜んでいます。是非この機会に毒をもつ生き物たちを知り楽しく自然を満喫してください。
生体、標本など30種類以上を展示します。（生物の状態次第で変動あり）
◆概 要◆
《ゆめぎんが》アクアリウム「有毒生物展～身近に潜む毒をもった生き物たち～」
期間／2018年6月30日（土）～9月17日（月・祝）
場所／佐賀県立宇宙科学館1Ｆ 佐賀発見ゾーン
料金／常設展示観覧料（大人510円、高校生300円、小学生200円、幼児4歳以上100円）
開館時間／9：15～17：15（平日）
9：15～18：00（土日祝）
7/21～8/31までは18：00まで開館
【お問い合わせ】
佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》
〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町永島16351
TEL: 0954-20-1666
http://www.yumeginga.jp
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528
http://www.asobo-saga.jp/
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