来てくれてありがトーレス！肥前さが幕末維新博覧会メイン会場に「神の子（エル・ニーニョ）」降臨！

サッカーJ1サガン鳥栖に入団が決定した、元スペイン代表フォワードのフェルナンド・トーレス選手の地元初お目見えのウェルカムセレモニーが佐賀県佐賀市の「幕末維新記念館」(佐賀市城内2-1-35)で開催されました。



会場には、約2,500人のファンが詰めかけ、トーレス選手のお披露目に歓声を上げました。トーレス選手は「一刻も早くプレーし、皆さんのためにゴールをたくさん決めたい」とファンに語り掛け、今後の活躍をファンに約束しました。



佐賀県では、今年2018年に明治維新から150年を迎えるのを機に、幕末維新期の佐賀の偉人や偉業を未来に伝えていく「肥前さが幕末維新博覧会」を2018年3月17日(土曜日)から2019年1月14日(月曜日・祝日)までの10か月間、佐賀市城内エリアを中心に県内全域で開催しています。



メインパビリオンの幕末維新記念館(佐賀市城内/市村記念体育館)では、最新の映像技術を駆使した迫力の大画面映像や、パフォーマーと映像が融合した舞台などで、幕末維新期の佐賀の偉業や偉人の活躍をわかりやすく紹介。記念館の最後のスペースは、来場者の「志」を楠の葉っぱをイメージした紙に書き残してもらうコーナー。



たくさんの「志」が壁一面に飾られており、トーレス選手にもコメント書いてもらいました。(2019年1月14日の閉幕日まで幕末維新記念館の第4場に掲示)。





トーレス選手コメント(ことのは)「If you have a dream work hard to get it, you can do it. Impossible is nothing. Believe in youself. Fernando Torres」



幕末維新期の偉人たちの活躍の場から、神の子(エル・ニーニョ)を加えた新生サガン鳥栖に巻き返しが始まります。



Fernando José Torres Sanz(フェルナンド・トーレス)選手



■ポジション FW

■背番号 9

■生年月日 1984年3月20日生まれ(34歳)

■身長/体重 186cm/78kg

■出身国/国籍 スペイン

■経歴

2000-2007 アトレティコ・マドリード(スペイン)

2007‐2011 リヴァプール(イングランド)

2011.1‐2014 チェルシー(イングランド)

2014-2015 ACミラン(イタリア)

2015.1‐ アトレティコ・マドリード(スペイン)

■代表歴

2000年 U-15スペイン代表

2001年 U-16スペイン代表

2001年 U-17スペイン代表

2002年 U-18スペイン代表

2002年 U-19スペイン代表

2002‐2003年 U-21スペイン代表

2003年‐ スペイン代表

