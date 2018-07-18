熊本電力が「博多電力」を設立 福岡県内への地域還元と雇用創出で地域に根差した電力会社を目指す
リリース発行企業：熊本電力株式会社
九州電力エリアを中心に電力小売事業を展開する熊本電力株式会社(所在地：熊本県熊本市、代表取締役：竹元 一真)は、福岡県内への電力供給を本格化すると共に、福岡県内の地域還元と雇用創出を目的として、博多電力株式会社(所在地：福岡県福岡市、代表取締役：竹元 一真)を設立。平成30年7月1日より営業を開始したことをお知らせいたします
なお、熊本電力は電力の地産地消を目指し、今後もエリア拡大とグループ会社設立による地域還元と雇用創出を進めていきます。
■電気料金プランについて(熊本電力株式会社と同一)
＜九州電力エリア＞
(1) 「おうち電気B」
ご家族向けプラン「おうち電気B」(※九州電力「従量電灯B」相当プラン)は、30Aよりご契約可能で、九州電力よりも基本料金を最大60％安く、使用料に応じた電力量料金を最大18％安く設定いたしております。
(2) 「しごと電気C」
一般的な事業所向けプラン「しごと電気C」(※九州電力「従量電灯C」相当プラン)は、九州電力よりも基本料金を20％安く、使用料に応じた電力量料金を最大21.9％安く設定いたしております。
(3) 「低圧電力」
業務用エアコンや冷蔵庫を使う事業所向けプラン「低圧電力」(※九州電力「低圧電力」相当プラン)は、基本料金を一律24.5％安く設定いたしております。
(4) 「高圧・特高電力」
既に自由化されている工場などの事業所向けには、個別見積もりにて、九州電力よりも、最大15％安い料金をご提案いたします。
●電気料金プラン(九州電力エリア)
http://hakata-energy.co.jp
＜東京電力エリア＞
(1) 「おうち電気B」
ご家族向けプラン「おうち電気B」(※東京電力エナジーパートナー「スタンダードS」相当プラン)は、40Aよりご契約可能で、東京電力エナジーパートナーよりも基本料金を一律で20％安く設定いたしております。
(2) 「しごと電気C」
一般的な事業所向けプラン「しごと電気C」(※東京電力エナジーパートナー「スタンダードL」相当プラン)は、東京電力エナジーパートナーよりも使用料に応じた電力量料金を最大21％安く設定いたしております。
(3) 「低圧電力」
業務用エアコンや冷蔵庫を使う事業所向けプラン「低圧電力」(※東京電力エナジーパートナー「低圧電力」相当プラン)は、東京電力エナジーパートナーよりも基本料金を一律5％安く設定いたしております。
(4) 「高圧・特高電力」
すでに自由化されている工場などの事業所向けには、個別見積もりにて、東京電力エナジーパートナーよりも、最大15％安い料金をご提示いたします。
●電気料金プラン(東京電力エリア)
https://kumamoto-energy.co.jp/teiatsu.html#ryoukin
【会社概要】
社名 ： 博多電力株式会社
代表者： 代表取締役 竹元 一真
所在地： 福岡市博多区博多駅南1-7-22 ブックローン福岡ビル3F
URL ： http://hakata-energy.co.jp
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