一風堂、アジアへの出店強化！フィリピンに7号店

リリース発行企業:株式会社力の源ホールディングス

株式会社力の源ホールディングス(本社:福岡市中央区、代表取締役会長兼社長:河原 成美)傘下のCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.(本社:シンガポール)は、現地のラインセンスパートナーであるStandard Hospitality Group Co.,Ltd. 傘下のIPPUDO PHILIPPINES INC.(本社:フィリピン)と共に、2018年7月15日(日)にオープンした「一風堂」Philippines Vertis North店に続き、7月17日(火)には「一風堂」Philippines Rockwell店をグランドオープンいたしました。フィリピンには7店舗目の出店となります。

「一風堂」Philippines Rockwell店は、メトロ・マニラの南東部に位置するマカティ市に出店。マカティ市は高層タワーやオフィスビルが立ち並び、海外企業も多く拠点を置くエリアで、食・文化において国際色豊かな街としても知らており、マニラで働く日本人駐在員も多く住んでいます。客層のターゲットには、モール利用者やビジネスマン、近隣居住者の来店を見込んでいます。



料理は、一風堂看板メニューのとんこつラーメン「白丸元味」や「赤丸新味」、「一風堂からか麺」をメインに、創作和食「海鮮お好み焼き」などの一品料理の他、「抹茶クリームブリュレ」などのデザートメニューもご用意します。モダンさの中に日本らしさを兼ね合わせた上質な雰囲気の店内には、ウィスキーなどを楽しめるバースペースも併設されています。



オープン初日には、先着200名様にラーメンを無料で振舞うなどのオープニングセレモニーを実施し、大勢のお客様がご来店くださり、大盛況の幕開けとなりました。



一風堂は、フィリピンをはじめシンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、ミャンマーなどの東南アジアにおいてもさらなるJAPANESE WONDERを広めるべく、新しいチャレンジを続けてまいります。



●店舗情報 Shop Information

【店名 Name】IPPUDO Philippines Rockwell(イップウドウ フィリピン ロックウェル)

【開業日 Grand Opening】2018年7月17日

【住所 Address】R2 Level, New Wing, Power Plant Mall, Rockwell Center Lopez Drive, Barangay Poblacion, Makati, Metro Manila, Philippines

【営業時間 Hours】10:00~22:00(LO21:30)

【席数 Seats】57席程度

【Web Site】http://www.ippudoph.com/

【Facebook】https://www.facebook.com/ippudoPH

【Instagram】https://www.instagram.com/ippudoPH/



●商品ラインナップ(一例)※1PHP=2.1JPY換算の場合

特製赤丸Akamaru Special(499 PHP/1,048JPY),特製白丸Shiromaru Special(499 PHP/1,048JPY), 特製からか麺Karaka Special(499 PHP/1,048JPY), 海鮮お好み焼きSeafood Okonomiyaki(299 PHP/628JPY), 抹茶クリームブリュレMatcha Crème brulee(165 PHP/346JPY)



●運営会社概要

運営会社名:IPPUDO PHILIPPINES INC.

同社は、フィリピン国内でとんかつ専門店「YABU」などの和食店やスモーク店「Mighty Quinn's Barbeque」などをグループ内で運営する、Standard Hospitality Group Co.,Ltd.の傘下の企業で、現在フィリピン国内にてIPPUDOを7店舗運営しております。尚、同社は2018年2月にフィリピンを代表するレストランに贈られる「Philippine Tatler Best Restaurants」を受賞しました。一風堂フィリピンサイト:http://www.ippudoph.com/



●一風堂について

1985年に福岡の大名で創業したラーメンのグローバルブランド。独自の「熟かさね製法」で味に何層もの深みを実現した豚骨スープと、歯切れの良い小麦香る極細麺で人気を博し、2018年3月現在、日本国内に89店、海外に海外12カ国・地域に82店舗を構える。「ラーメンは、ズズッとすするともっと美味しい」をテーマに、麺をすする行為の啓蒙を通じて、日本の食文化の素晴らしさを世界中に伝えていく「project ZUZUTTO」の活動にも力を注いでいます。「project ZUZUTTO」サイトオープン! http://www.ippudo.com/zuzutto/



▼PDFデータはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d15834-20180719-7200.pdf



------------------------------------------------------------------------------------------------

【株式会社 力の源ホールディングス(力の源グループ)について】

ラーメン専門店「一風堂」やアメリカンチャイニーズ「PANDA EXPRESS」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や店舗運営、商品開発に関するコンサルティング・研修、製麺など食品工場の運営、農業生産法人による農作物の生産、子どもたちに食の楽しさを伝える常設型体験施設など、食全般にまつわる事業を行うグループです。



代表者:代表取締役会長兼社長:河原成美

本社所在地:福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 801B号 URL :http://www.chikaranomoto.com



【一風堂情報はこちらから】

一風堂サイト http://www.ippudo.com

一風堂マガジン“OUTSIDE” http://ippudo-outside.net

一風堂公式フェイスブック https://www.facebook.com/hakataippudo

一風堂公式ツイッター https://twitter.com/IPPUDO_JP

一風堂公式インスタグラム https://instagram.com/ippudo_jp

一風堂オンライン通販 http://ec-ippudo.com



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ