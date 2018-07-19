群雄割拠！武雄焼 夏の陣 11窯元による「夕涼み・そば猪口スイーツ」
リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟
「群雄割拠！武雄焼シリーズ」の第3弾を開催いたします。「群雄割拠！武雄焼」は、武雄焼のうつわとスイーツを楽しむことを目的としたイベントです。
7月27日（金）より4日間、武雄焼11窯元による新作そば猪口と若桃をあしらった“若桃ももあんみつ”がコラボします。古武雄の技法を用いた、そば猪口だけの展示販売会は圧巻です。
期間中は、各窯元の先生に在廊していただき、直接お話しを聞くこともできます。
会場となる「みふね茶屋」がある日本庭園慧洲園内では、7月20日（金）より「慧洲園ライトアップ ～武雄らんぷ2018～」がスタートします。
夏の夜は、庭園内の幻想的なあかりと武雄焼のランプシェードのあかりで、ロマンチックに「武雄焼そば猪口」で夕涼みのスイーツを楽しみませんか。
【武雄市観光協会HP】 http://www.takeo-kk.net/event/001905.php
日時／平成30年7月27日（金）～7月30日（月）
17:30～21:30（最終案内21:00）
※窯元来場時間 18:30～20:30
会場／公益財団法人陽光美術館 日本庭園慧洲園内 みふね茶屋
参加窯元（11窯元）／アトリエ夢・雅人工房・宸山窯・亀翁窯・宝寿窯・東馬窯・康雲窯・七ツ枝窯・星野窯・くろかみ窯・綿島康浩陶工房
メニューの紹介／若桃ももあんみつ（400円税込）
他、薬膳ジンジャーシロップを使った、ノンアルコールカクテルビア（500円税込）など
入場料／日本庭園慧洲園ライトアップチケット（大人800円）が必要になります。
※イベント名「慧洲園ライトアップ ～武雄らんぷ2018～」
開催期間／平成30年7月20日（金）～9月30日（日）
「武雄のあかり展」で確認→http://www.takeo-kk.net/season/summer.html
【お問い合わせ】
公益財団法人陽光美術館 日本庭園慧洲園
佐賀県武雄市武雄町武雄4075-3
TEL: 0954-20-1187
http://www.yokomuseum.jp/
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528
http://www.asobo-saga.jp/
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